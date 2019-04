Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve de 14 ani din Florida au fost arestate chair la școala la care invațau, fiind acuzate ca ar fi planuit sa iși ucida 10 colegi. Cele doua fete din Avon Park, un oraș din centrul statului american Florida, și-au facut planuri sa omoare 10 colegi și apoi sa scape de cadavrele acestora. "Doua…

- Parchetul General a dat publicitatii joi un extras din rechizitoriul intocmit in dosarul Revolutiei, in care au fost trimisi recent in judecata fostul presedinte Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, si gen. (rtr.) Iosif Rus, fost sef al Aviatiei Militare, scrie Agerpres. Conform…

- Trei eleve din Burundi și-au petrecut weekendul in spatele gratiilor și risca pana la cinci ani de inchisoare pentru ca au desenat cu pixul pe chipul președintelui din manualele lor de la școala, anunța Human Rights Watch, citat de CNN.

- Ștefan Mihailescu Braila este unul dintre actorii acestei țari, care are un loc aparte in inimile romanilor. Geniul sau i-a permis sa joace orice, insa calitatea sa profesionala a palit, de multe ori, in fața comportamentului sau neobișnuit de rece pe care-l afișa in viața de zi cu zi

- Doua eleve din Grecia, venite intr-un schimb Erasmus la scoala din Apateu, județul Bihor, au facut atacuri de panica, joi dimineata, dupa o vizita in turnul Primariei. Adolescentele au inceput sa se simta rau dupa ce s-au vazut la inaltime.