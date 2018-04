Stiri pe aceeasi tema

- MedLife anunta finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului integral de actiuni al diviziei de servicii medicale Polisano, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurentei. Noua structura MedLife la nivelul regiunii Transilvania este formata din cinci spitale mono si pluridisciplinare,…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, au anunțat marți, reprezentanții BT. Odata cu finalizarea tranzactiei dintre Eurobank Group si BT…

- Pentru abuz de poziție dominanta Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat irevocabil incalcarea Legii concurentei de catre compania Orange, care „a abuzat de pozitia sa dominanta in relatia cu firma SC Netmaster Communications SRL”, se arata intr-un comunicat transmis luni de Consiliul…

- In publicitatea online, conținutul video devine tot mai important iar programmaticul caștiga teren in fața metodelor tradiționale de tranzacționare. De asemenea dispozitivele mobile țintesc pragul de 50% in totalul bugetelor de publicitate digitala. In acest context piața de publicitate online va continua…

- O cincime din cheltuielile totale de publicitate online raportate pentru prima jumatate a anului trecut, in Romania, au fost inregistrate in sistem programmatic (automatizat), iar cheltuielile pentru reclama pe mobil s-au apropiat de jumatate din total, potrivit celui mai nou studiu referitor la publicitatea…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, se arata intr-o analiza realizata de Keysfin.

- Ministerul Energiei, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al societatii, a solicitat astfel completarea convocatorului adunarii actionarilor din 27 aprilie, scrie news.ro. Ministerul a mai cerut totodata stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna ianuarie, comenzi noi mai mari cu 21,5% fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de capital, arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, parte a Grupului Electrica, va finaliza la sfarșitul acestui an lucrarile unui amplu proiect de investiții, in valoare de 8.865.980 lei. Read More...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat in dezbatere publica, saptamana trecuta, un proiect de lege privind reglementarea infiintarii si functionarii societatilor mutuale de asigurare. Acestea sunt persoane juridice civile ai caror asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori. O societate…

- Aproximativ 85% dintre cetatenii UE nu stiu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene si pierd anual peste 5 miliarde de euro pentru ca nu cer despagubiri pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. In ce priveste Romania, in 2017 peste 42.000 de pasageri romani erau eligibili pentru…

- Delgaz Grid, compania de distributie de gaze naturale si electricitate a Gru-pului E.ON Romania, a investit anul trecut circa 50 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale din judetul Iasi. Cresterea sigurantei si a calitatii serviciului…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Actionarii Romgaz au hotarat miercuri sa ia act de conținutul unei adrese a Curții de Conturi Sibiu din 1 iunie 2016 si de deciziile subsecvente acesteia, prin care compania este obligata sa ia masuri de stabilire a intinderii unor prejudicii de peste 200 de milioane de lei si de recuperare a acestora…

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea de imprumuturi intragrup in valoare de 520 milioane lei, pentru finantarea planului de investitii al anului 2018, conform anuntului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea…

- Compania Electrica (EL) a obtinut in anul 2017 un profit net de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata de 2016, la venituri operationale totale de 5,777 miliarde lei, in crestere cu 0,27% fata de 2016. Pe segmentul de distributie, veniturile au crescut cu 7%, in contextul cresterii cantitatii…

- Grupul Electrica a obtinut in 2017 un profit net consolidat de 172 milioane lei, in scadere cu 63% fata de 2016, pe baza situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS-UE, se arata intr-un comunicat de presa. Profitul net individual a fost de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Veniturile estimate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru 2018 sunt de 60,850 milioane de lei, din care 60,655 milioane de lei venituri din exploatare, potrivit Notei de Fundamentare care insoteste proiectul de Hotarare de Guvern privind bugetul de venituri si cheltuieli al ANM aferent…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Lovitura neasteptata pentru bugetul Complexului Energetic Oltenia! Compania trebuie sa achite peste 800 de milioane de lei in cursul acestui an, cheltuiala enorma pe care trebuie s-o aiba ca sa se conformeze cerintelor europene. Pretul unui certificat de CO2 a ajuns la peste 10 euro.…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Cu o traditie de peste 50 de ani, expertii de la institutul american Pantone dicteaza directiile in materie de culoare la nivel mondial in orice domeniu, de la design, moda, pana la tehnologie, sport sau calatorie. Culoarea anului 2018 este ultra violetul (Pantone 18-3838) si este descrisa…

- Grupul Electrica a realizat ȋn anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 de milioane de lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan-record de investitii, in valoare de 900 de milioane de lei.

- Grupul Electrica, cel mai mare furnizor de energie local, un business de peste un miliard de euro la nivel consolidat, cauta 28 de executivi, dar si directori generali pentru o parte din filialele de distributie, dupa cum arata informatiile publicate pe site-ul companiei. Astfel, compania are…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Grupul Electrica, unul dintre cei mai mari distribuitori si furnizori de energie electrica, privatizat prin bursa dar la care statul este cel mai mare actionar, a inceput o campanie de recrutare de directori, potrivit anunturilor postate pe site-ul companiei. Electrica recruteaza directori generali…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Dupa ani buni in care firmele de paza iși plateau angajații la salarii minime, mulți dintre aceștia find depistați de catre ITM ca muncesc “la negru”, Consiliul Concurentei ia atitudine. Nu mai puțin de 33 de companii si patru asociatii din domeniul serviciilor de protecție și…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut anul trecut o valoare de 4-4,6 mld. euro, potrivit estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte. In evaluarea pietei au fost luate in calcul 105 tranzactii cu o valoare de peste 5 milioane de euro. “Activitatea de M & A a continuat…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat autoritatea de concurenta.

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…