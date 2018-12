Plan de acţiune, combaterea dezinformării online. Avertisment pentru Facebook Executivul european a anuntat infiintarea unui 'sistem de alerta rapida' intre institutiile europene si tarile membre UE pentru a face schimb de informatii 'in timp real' cu privire la eventualele 'campanii de dezinformare', inainte de scrutinul prevazut pentru sfarsitul lunii mai 2019. CE a cerut statelor membre si companiilor de tehnologie, precum Facebook, sa se mobilizeze pentru a combate stirile false pe Internet, relateaza agentiile de presa internationale. Informari lunare Pe de alta parte, principalele companii de tehnologie, precum Facebook, Twitter si Google, care si-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de actiune impotriva dezinformarii in mediul online, cu sase luni inainte de alegerile europarlamentare, cerand statelor membre si companiilor de tehnologie, precum Facebook, sa se mobilizeze pentru a combate stirile false pe Internet, relateaza agentiile…

- Comisia Europeana intenționeaza sa solicite platformelor sociale media, inclusiv Facebook, Twitter și Google, sa furnizeze rapoarte lunare despre campaniile de dezinformare desfașurate de Rusia in ajunul alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai a anului viitor, scrie Politico, care citeaza…

- Google risca o amenda in Rusia pentru refuzul de a cenzura cautarile pe teritoriul tarii. Compania a fost chemata in instanta de catre Roskomnadzor, institutia responsabila cu regularizarea transmisiilor mass-media pe teritoriul tarii, echivalentul CNA-ului din Romania. Aceasta nu este prima amenda…

- "A fost o discutie la nivelul Guvernului si mesajul este foarte clar: se merge incepand de anul viitor pe ceea ce inseamna Legea 152, Legea salarizarii, adica se va merge pe cresterea pe care am promis-o in programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizarii care are o crestere, cam 25%,…

- Proiectul de buget, inaintat oficialilor de la Bruxelles, prevede o creștere a cheltuielilor cu 5,1 miliarde de euro, banii urmand sa fie alocați pentru creșterea salariilor și pensiilor, granturi pentru studenți și asistența sociala. Pe de alta parte, Guvernul a trecut un buget venituri suplimentare…

- Platformele digitale precum Facebook sau Google vor respecta codul de conduita impotriva dezinformarii elaborat de Comisia Europeana, pentru ca alegatorii 'sa-si formuleze informati optiunile politice' la alegerile europarlamentare ce se vor desfasura in mai 2019, a anuntat marti comisarul european…

- Uniunea Europeana propune amenzi uriase pentru platformele online care nu elimina in scurt timp continutul cu caracter terorist, marind presiunea asupra companiilor-gigant din domeniul tech precum Alphabte sau Facebook, scrie The Wall Street Journal. Comisia Europeana a propus o noua legislatie…