Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi ca scenariul iesirii Marii Britanii din UE fara un acord pare "tot mai putin improbabil", astfel ca Franta a activat planul de rezerva pentru a se pregati in cazul in care se intampla acest lucru, informeaza postul BBC News online.

- Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana, a fost respins marti cu o larga majoritate de Camera Comunelor, iar Andrea Leadsom a spus ca, luni, premierul va inainta o propunere si va face o declaratie privind pasii urmatori, potrivit Agerpres. Citeste si Theresa…

- Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Theresa May, la numai o zi dupa ce s-a pronuntat clar impotriva premierului, prin votul privind acordul pentru Brexit. Dupa rezultatul de miercuri seara din Camera Comunelor, purtatorul de cuvant al prim-ministrului…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a dat o lovitura neasteptata sefei Executivului de la Londra, Theresa May. Seful Casei Albe a criticat acordul „divortului“ dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana exact in momentul in care premierul britanic face eforturi sustinute pentru a-si convinge…

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.

- Premierul britanic Theresa May s-a angajat sa persevereze vineri cu proiectul sau de acord pentru Brexit in pofida opozitiei politice puternice, demisiilor din guvern si solicitarilor ca statutul ei de lider al conservatorilor sa fie pus in discutie, relateaza dpa. "Am adus ceea ce eu…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord îndelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, în ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si