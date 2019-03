Mucurile de țigara, peturile și dozele din aluminiu reprezinta cea mai mare parte a gunoaielor pe care turistii le arunca pe plaje si in apa. „In timpul sezonului nu este chiar așa dar acum este plina de deșeuri”, spune o tanara. „Mucurile de țigara conțin anumite substanțe toxice care chiar dupa colectarea acestor deșeuri persista in stratul de nisip și care pot afecta sanatatea”, afirma Elena Stoica, cercetator științific la INCDM Constanța. Gunoaiele din apa ajung, ulterior, in farfuriile persoanelor care le-au aruncat. „Midia pe care ne place sa o consumam, sau rapana, poate acumula in…