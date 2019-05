Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa, Igor Dodon a anuntat ca s-a adresat miercuri Curtii Constitutionale pentru a preciza unele aspecte pentru a sti exact cand ar putea semna decretul de dizolvare a parlamentului. Astfel, Dodon a solicitat sa fie precizata de cand incepe numararea celor trei luni in care…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, considera ca presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, este cel care detine toata puterea in Republica Moldova, iar restul „fac figuratii”. In opinia sa, Blocul ACUM si PSRM ar trebui sa se alieze exclusiv cu scopul de a prelua puterea de la democrat, insa fara ca cele doua forte…

- Moscova ar dori o coaliție majoritara dintre PSRM și blocul politic ACUM, pentru a exlude Partidul Democrat din orice ecuație a viitoarei guverbari din Republica Moldova. În opinia jurnalistului Vasile Botnaru, planurile Kremlinului sunt determinate de nedorința liderului PDM, Vlad Plahotniuc…

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, e de parere ca presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, nu-si mai doreste ca sedintele noului Parlament sa fie reluate, pentru ca democratul ar fi interesat in organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Principalul propagandist al Kremlinului, Dmitri Kiselev, a opinat la postul public al televiziunii ruse ‘Rossia 1’ ca liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, este ‘marul otravit’ care s-a rostogolit spre presedintele Igor Dodon, recomandandu-i acestuia din urma sa favorizeze…

- Partidul Democrat ramâne, ȋn continuare, deschis dialogului pentru formarea cât mai rapida a unei majoritați parlamentar. Este mesajul transmis de liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, președintelui Igor Dodon, în cadrul consultarilor de astazi. «Ȋn cadrul consultarilor…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca i-a convocat pentru marti pe liderii formatiunilor care au intrat in noul parlament dupa alegerile legislative din 24 februarie - Zinaida Grecianii, sefa Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Plahotniuc, liderul Partidul…