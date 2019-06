Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a dizolvat, vineri, Parlamentul, dar politicienii au sfidat decizia judecatorilor, iar sambata au ales un nou premier, dupa 90 de zile de blocaj.Igor Dodon s-a ințeles cu Maia Sandu, iar PSRM și blocul ACUM au votat, in Parlamentul dizolvat, un nou…

- În cursul zilei de luni, președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut o serie de trei întrevederi cu oficiali din strainatate aflați astazi la Chișinau. Liderul PDM s-a întâlnit astfel cu Johannes Hahn, comisarul Uniunii Europene pentru politica de…

- Moscova ar dori o coaliție majoritara dintre PSRM și blocul politic ACUM, pentru a exlude Partidul Democrat din orice ecuație a viitoarei guverbari din Republica Moldova. În opinia jurnalistului Vasile Botnaru, planurile Kremlinului sunt determinate de nedorința liderului PDM, Vlad Plahotniuc…

- Marti, Zinaida Greceanii a avut la Moscova o intrevedere cu presedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, pe care l-a asigurat ca socialistii sunt impotriva discriminarii limbii ruse si a interdictiei ce vizeaza posturile de televiziune rusesti, potrivit unui comunicat al Dumei ruse.De…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, dupa intrevederea cu șeful statului, Igor Dodon, a declarat ca Partidul Democrat este deschis dialogului cu toate formațiunile politice și partidele care vor sa evite criza politica, economica și sociala, care ar putea fi in țara.

- Seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, este de parere ca alegerile din 24 februarie 2019 au avut loc in atmosfera scazuta a cetatenilor in institutiile statului. Potrivit lui, neregulile inregistrate in procesul electoral trebuie investigate de institutiile statului, iar daca…