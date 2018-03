Stiri pe aceeasi tema

- Contractul-cadru pentru acordarea asistenței medicale in anul 2018 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern in cadrul sedintei de astazi a Executivului si urmeaza sa intre in vigoare in 1 aprilie, dupa publicarea in Monitorul Oficial, anunața Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Potrivit CNAS, fata…

- Republica Moldova se afla pe locul 128 din 137 de state la capitolul calitatea drumurilor, potrivit unui raport realizat de Forumul Economic Mondial anul trecut. Vestea buna este ca drumurile noastre sunt mai calitative decât în Mozambic, Paraguay, Yemen, Guineea, Madagascar, Republica…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut un control la unitatea medicala dupa ce pe retelele de socializare si in mass-media a aparut o filmare in care se vedeau mai multi viermi in apropierea unei cadite din baia unui salon.

- Conform normelor juridice publicate in Monitorul Oficial in 2017, HG nr. 38 din 27.01.2017, pe vremea in care Ministerul Educatiei Nationale era condus de prof.dr. Sorin Grindeanu, salariul de baza pentru un profesor universitar variaza in functie de vechime, ajungand la maximum 7.400 de lei la peste…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Deoarece educația nu este o prioritate pentru autoritațile locale, s-a depus un amendament prin care ar urma sa se modifice Legea Educației Naționale. Momentan contextul legislativ acorda posibilitatea autoritaților publice locale de a stabili suma aferenta fiecarui tip de bursa, in acele cazuri in…

- Compania Nationala de Investitii trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator al proiectului de modernizare…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…

- Rambursarea creditului accesat de autoritatile din Targu Jiu pentru modernizarea Stadionului Municipal se apropie de final. Autoritatile au reusit sa achite aproape toate ratele si a mai ramas foarte putin din suma contractata initial de la o banca din oras. Marcel Romanescu, edilul din Targu Jiu, a…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.

- Politisti din cadrul Secției 4 Rurala Coșoveni l-au depistat pe C. Hobica, de 52 de ani, din orașul Chitila, judetul Ilfov, in timp ce conducea pe DN 6, in comuna Carcea, judetul Dolj, un autoturism inmatriculat in Bulgaria. In urma ...

- "Raspunsul era cel deja cunoscut, intarzierea este cauzata de necesitatea aparitiei acelei ordonante de urgenta, care trebuia sa rezolve problema celor 20.000 de salariati din educatie, angajati pe fractii de norma sau post, pentru ca in situatia in care nu aparea ordonanta, aveau veniturile diminuate…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al premierului "in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului final…

- Agenția Naționala pentru Reglementarea in Energetica a stabilit un nou plafon pentru tarifele la carburanți, care vor fi valabile incepind cu ziua de miine, 7 februarie, pina pe 20 februarie 2018. Astfel, pentru benzina auto Premium-95 s-a stabilit prețul de – 18,62 lei, cu 15 bani mai mult decit cel…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.Citeste…

- Lucrarile reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. Participanți la intrevedere La intrevedere au participat domnul Ilie Iulian Dragomir, judecator, vicepreședinte și doamna Tabita Monica Maftei, magistrat-asistent,…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic care impune obligatia achizitionarii de mijloace de transport actionate prin tehnologii verzi intra in vigoare vineri, 26 ianuarie 2018. Prevederile acestei legi se aplica insa incepand de anul viitor, 2019. Autoritațile publice locale, regiile…

- In urma aparitiei in mass-media a unor informatii referitoare la un proiect de Hotarare de Guvern pentru aplicarea art. 17 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE)…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian, citat de News.ro. Alte trei femei din acelasi grup de…

- Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente…

- Președintele Klaus Iohannis a greșit decretul privind desemnarea Vioricai Dancila la funcția de prim-ministru. Documentul nu conține numele integral, așa cum este in actul de identitate. Potrivit unor surse, decretul ar urma sa fie retras, declarat nul, apoi emis un alt decret cu un alt numar care sa…

- Subventia acordata fermierilor din bugetul national pentru culturile amplasate pe teren arabil in anul de cerere 2017 a fost stabilita la 16,0078 de euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin - Ajutorul National Tranzitoriu (ANT1) - fiind de 110,89 de milioane de euro, a anuntat, marti, Agentia…

- Astfel, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/ 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente Campaniei 2017, respectiv pentru culturi amplasate pe…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a treia cea mai mare economie a lumii, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial in program, la Guvern urmand sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza, potrivit Agerpres, in contextul in care Mihai Tudose a demisionat.…

- In 2018, aproape 60.000 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre aceștia, numai 9.000 vor merge la tratament balnear gratuit. Potrivit economica.net , tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017, potrivit Agerpres. Salariul…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene – dar va introduce o alta. Asta dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desfiintate de la 1 februarie 2017. Autoritatile vor…

- ”Prin reducerea finantarii cu 25% a Primei Casa, Guvernul îngroapa treptat cel mai de succes program, din ultimii ani, pentru tineri. Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mâna în buzunarul tinerilor prin scaderea contributiilor la Pilonul II de pensii, reducându-le…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul ”Prima Casa” prin reducerea fondurilor alocare, cerand ca la rectificarea bugetara sa fie majorat plafonul alocat acestui program, potrivit unui comunicat PNL transmis catre MEDIAFAX.

- Modificarea Codului Fiscal a dus și la schimbari in ceea ce privește asigurarile medicale pentru persoanele care, fie ca sunt sau nu incadrati in munca. Astfel, cei care nu au venituri, dar doresc sa fie asigurati medical pot plati contributia CASS catre stat in fiecare luna sau in momentul in care…

- Anul se incheie cu vești bune pentru intreprinzatorii mici și mijlocii. Executivu a decis sa aprobe programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Romania, pentru creșterea accesului la finanțare prin acordarea unor garanții de stat. „Este vorba despre un program multianual…

- Din 17 ianuarie 2018, firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi amenzi de la inspectorii ANAF, ITM, ISU sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema in maxim 90 de zile calendaristice. Legea prevenirii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati informeaza galatenii ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1005, Hotararea de Guvern nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care stabileste metodologia de infiintare a registrului general de…

- Angajatorii, obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim Angajatorii sunt obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim pe economie de la întâi ianuarie anul viitor. Ei pot opera însa modificarea, în Registrul general de evidenta a salariatilor, pâna…

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…