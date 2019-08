Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Industrii a Camerei Deputaților reunita azi in cadrul unei ședințe a votat pentru eliminarea prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului 114/2018 privind reglementarea prețurilor la gaze și energie electrica. S-a votat pentru revenirea la situația dinainte de infama OUG 114, adica…

- 'PNL a sustinut, inca de la inceput, faptul ca aceasta ordonanta nu trebuia data. Am dorit abrogarea punctuala a articolelor care se refera la domeniul energiei, care au bulversat piata, iar sub pretextul plafonarii si necresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale, am ajuns in situatia…

- Deputații din Comisia pentru Industrii au votat marți pentru eliminarea prevederilor din OUG 114/2018 privind reglementarea prețurilor la gaze și energie electrica. Practic, au votat pentru revenirea la situația dinainte de apariția acestei controversate OUG 114 cand piața energiei era deja liberalizata,…

- Comisia de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor a abrogat articolul care prevedea plafonarea pretului gazelor naturale pentru populatie din productia interna la nivelul a 68 de lei, prevazut in controversata OUG 114.

- Proiectul de lege care interzice debranșarile de la sistemele centralizate de incalzire de tip RADET și instalarile de centrale termice de apartament in arealele declarate de primarii ca fiind zone unitare de incalzire prin astfel de sisteme, dar reduce și TVA-ul pe caldura și apa calda livrate populației…

- Plafonarea de catre Guvern, prin Ordonanta de Urgenta 114/2018, a pretului de vanzare la gazele naturale catre consumatori va genera un impact negativ pe termen lung asupra sectorului romanesc al gazelor naturale, releva concluziile studiului "Piata gazelor naturale din Romania: Cum garantam securitatea…

