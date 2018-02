Plafonarea dobanzilor la credite - o masura buna pentru romani? Accesul la credite va fi mai dificil, comisioanele mai mari si va inflori camataria

Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea dobanzilor la credite, dezbatuta in Parlament, va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit, sustine Bogdan Glavan, care avertizeaza ca o lege nu poate anula logica economica dupa care functioneaza o piata libera. "Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Comisiile reunite, economica pentru buget si juridica, din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de...

- Dobanzile creditelor ar putea fi plafonate. Comisiile de specialitate din Senat au avizat propunerile facute de senatorul liberal Daniel Zamfir in acest sens. Și nu e singura masura care vine in sprijinul clienților bancilor aprobata azi.

- Indicele ROBOR la trei luni a crescut marți la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017 incoace, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Luni, același indice a urcat la 2,08%. Indicele ROBOR la trei luni este cel in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele…

- Un schior nebun la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Foarte puțin le-a pasat de frig tonganilor, o țara fara tradiție in sporturile de iarna, dar mereu exotica. Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al țarii din Oceania, a defilat in port tradițional, la bustul gol și uns cu…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- „In perioada 2013 – 2017, taxa clawback a fost in continua crestere, si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an", se arata intr-un comunicat remis, miercuri,…

- Coaliția Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a dat publicitații rezultatele unei cercetri realizate in randul pacienților din Romania cu privire la cele mai frecvente probleme cu care aceștia se confrunta. COPAC va aduce oficial, la cunoștința autoritaților, problemele actuale…

- Context MARILE MAGAZINE, INCHISE DUMINICA/ SONDAJ In Polonia, se aplica masura interzicerii comerțului duminica. Masura vizeaza marile magazine, adica lanțurile internaționale, nu și magazinele de proximitate. Pietele si magazinele vor putea fi deschise doar in prima si ultima duminica a lunii.…

- Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600, reiese dintr-un comunicat al Guvernului, care anunta amanarea termenului de depunere a acestei declaratii pana pe 15 aprilie. ”Formularul…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Dobanzile pentru credite au crescut substanțial fața de prima jumatate a anului trecut și vor continua sa urce, iar aceasta este opinia aproape unanima a analiștilor economici. Pe de alta parte, cel puțin doi oficiali ai Bancii Naționale s-au exprimat explicit in ceea ce privește intenția clara a bancii…

- Banii tinuti la banca aduc mai multa paguba decat castig, mai ales daca sumele sunt mici. Dobanzile la depozite au scazut continuu in ultimii ani, in vreme ce costurile au crescut. Comisioanale băncii ″mușcă″ şi ele din câştig, la fel şi impozitul luat…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, autoritatile de resort din Grecia au introdus o taxa turistica (de oras). Aceasta taxa se va aplica si pentru sejururile care au fost rezervate inainte de 1 ianuarie 2018, dar care se desfasoara dupa aceasta data. Taxa nu este inclusa in tarifele cu care sunt vandute sejururile…

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din 'prajitura dobanzilor', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). "Investitorii isi doresc mai mult risc acum. Sigur,…

- Romanii care folosesc un cont bancar de plați cu servicii de baza vor scapa de comisioanele percepute de banci pentru deschiderea și inchiderea acestuia. Masura va fi luata de la sfarșitul acestei luni. In sfarșit, vești bune pentru cei care au conturi bancare. Legea care stabilește comisioanele…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii amagesc pe cetateni cu cresterea economica, subliniind si ca prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot…

- Deputatul USR, Catalin Drula, a sesizat Serviciul de Protectie si Paza (SPP), miercuri, dupa ce deputatilor Uniunii care au vrut sa-si sustina amendamentele la Legile justitie in plen le-a fost blocat accesul la intrarea in plenul Senatului.

- Companiile locale nu sunt pre­ga­ti­te sa faca fata cresterilor de do­ban­da, mai mult de jumatate dintre firmele cu credite in lei si in euro fiind afectate semnificativ de o eventuala majorare cu 3 puncte pro­cen­tua­le a ratei dobanzilor atat la lei, cat si la euro, po­trivit unui sondaj efectuat…

- Accesul catre opt gospodarii in care locuiesc aproximativ 30 de persoane este dificil, duminica, dupa ce un podet de lemn a fost afectat de aluviuni. Mai multe echipaje intervin in zona pentru remedierea situatiei.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA.

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anunțat ca partidul nu susține inițiativa legislativa a senatorului liberal Daniel Zamfir privind stabilirea unui plafon maxim al dobanzilor la creditele bancare. Danca spune ca asemenea proiect ”contravine principiilor liberale susținute de Partidul Național…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Partidul National Liberal (PNL) nu exista nici un conflict privind plafonarea dobanzilor la credite, precizand ca reprezentantii partidului sunt sustinatorii principiului "contractul este legea partilor".

- Daianu, despre ideea de plafonare a dobanzilor la CREDITE: Nu face parte din logica economiei de piata Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie BNR, a declarat, vineri, in legatura cu propunerea legislativa prin care dobanzile la creditele pentru populatie ar putea fi limitate la cel mult…

- Dobanzile la imprumuturile in lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect initiat in Senat. Banca Nationala sustine ca o astfel de masura va reprezenta un mercurial pentru dobanzi si va face ca nimeni sa nu mai dea credite in Romania.

- Masura fiscala de a trece contributiile de la angajator la angajat promovata anul acesta de PSD-ALDE era critica anul trecut de deputatul social-democrat Florin Iordache, pe cand guvernul Ciolos redactase un proiect de ordonanta care prevedea acelasi lucru. Iordache cataloga proiectul de modificare…

