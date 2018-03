Plafonarea dobanzilor la credite e o idee proasta. Ministerul de finante stie de ce

Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea dobanzilor, o initiativa care, aparent, ar ajuta populatia sa se imprumute la banci mai ieftin, va avea efect de bumerang: va lovi exact in cei care se presupune ca ar fi protejati de o astfel de masura. Si nu numai! Un grup de cadre didactice, economisti si antreprenori preocupati de…

- Teodorovici, despre site-ul ANAF:” In doua saptamani Ministerul de Finante va anunța o decizie pe toata partea de IT in zona de fisc”, a spus ministrul, joi, la Dambovița, unde participa, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila, la discuții au autoritațile din județ și cu investitorii…

- Proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzilor va avea efecte contrare celor scontate de catre initiatori si va reduce accesul la finantare pentru o larga categorie de cetateni, atrag atentia peste 50 de reprezentanti ai mediului academic si antreprenorial din Romania. Acestia au semnat…

- Fondul Monetar International (FMI) a recomandat luni evitarea initiativelor legislative care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate de terte parti, potrivit documentului publicat vineri, la sfarsitul consultarilor cu…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Plafonarea, in mod arbitrar, a dobanzilor la nivelul intregii piete de creditare poate avea ca efect limitarea accesului populatiei la solutii de creditare pentru nevoile personale, de baza, determinand, astfel, consecinte negative asupra intregii economii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- Un proiect de lege privind plafonarea DAE se afla in dezbaterea Parlamentului. Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) spune ca, desi pare o masura care ar trebui sa aiba drept efect reglementarea pietei de creditare in avantajul consumatorilor romani, Plafonarea, in mod arbitrar…

- Aparitia unui plafon pentru Dobanda Anuala Efectiva (DAE), fara a tine cont de specificul fiecarui segment de creditare, ar putea avea consecinte negative atat asupra consumatorilor, cat si a intregii economii, fie ca vorbim despre piata imobiliara, retail sau piata auto, arata un comunicat al ALB.

- Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat in anul 2015 de un ajutor de stat de salvare. Așa s-a numit inițial. Pentru ca nu a fost rambursat la timp, salvarea s-a transformat in restructurare. Comisia Europeana a aprobat in primavara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic…

- Plafonarea dobanzilor, prevazuta intr-un proiect aflat in dezbaterea Parlamentului, ar putea conduce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile, ducand la o atenuare a cresterii economice, arata un studiu realizat la solicitarea bancilor, scrie…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor, limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate si eliminarea caracterului…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), cele doua organizatii reprezentative ale comunitatii bancare romanesti, solicita Parlamentului Romaniei extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Consiliul Judetean Timis, institutia care administreaza Stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara, isi propune sa demoleze actuala arena si sa constuiasca alta noua, cel mai probabil din fonduri proprii, aceasta deoarece Compania Nationala de Investitii nu este dispusa sa aloce fonduri pentru o astfel…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.…

- Ministrul Muncii face afirmatii care, pe langa faptul ca nu isi gasesc sustinere in legislatia actuala, creeaza mari tensiuni in mediul de afaceri. Un mediu de afaceri si asa greu incercat, in conditiile in care, la inceput de martie, functioneaza din punct de vedere fiscal pe baza unei ordonante care…

- Dobânzile la depozite se vor mentine la un nivel scazut, daca dobânzile la credite vor fi plafonate, atrage atentia Cristian Pârvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

- Plafonarea dobanzilor, o inițiativa legislativa susținuta de parlamentari PNL, PSD și ALDE, a trecut de comisiile de specialitate și urmeaza sa fie supusa votului in plenul Senatului, iar apoi la Camera Deputatilor.

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Plafonarea dobanzilor la credite, dezbatuta in Parlament, va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit, sustine Bogdan Glavan, care avertizeaza ca o lege nu poate anula logica economica dupa care functioneaza o piata libera. "Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- O masura initiata cu aparent bune intentii (plafonarea dobanzilor la credite), care ar reduce povara romanilor imprumutati la banci si la IFN-uri, sa aiba in realitate un efect de bumerang si sa ingreunezede fapt accesul la credite in viitor. Cel putin asa arata un studiu comandat de Comisia Europeana…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- In Republica Moldova se efectueaza mai multe investiții straine. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), fluxul net de investiții straine directe in țara timp de 9 luni de la 2017 s-au ridicat la 136,46 milioane de dolari SUA, fiind in creștere de 1,5 ori fața de cel din perioada similara…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- "«Criza romaneasca», o certitudine! Trebuie sa stiti adevarul. Un povestitor, care lucreaza intr-o institutie intr-o tara adevarata, partener strategic al Romaniei, mi-a aratat un document. L-am citit si sunt doua concluzii importante. Una ati mai auzit-o enuntata de mine dar a doua este informatie…

- ♦ Azomures a fost cea mai mare delistare a unei companii de la bursa din ultimii 10 ani ♦ Cand a iesit din ringul de tranzactionare, compania avea 247 mil. euro capitalizare ♦ Pe partea de listari, cea mai valoroasa companie in prezent este Romgaz, intrata in ringul bursei in 2013 ♦ Afacerile…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…