- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- Liderul argesean al PNL, Adrian Miutescu, a anuntat printr-un comunicat de presa cine va fi candidatul la alegerile prezidentiale de anul viitor care va avea sustinerea partidului sau.Nu este nici o surpriza faptul ca, actualul presedinte al Romaniei Klaus Iohannis va avea sustinere din partea…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, într-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca în anul 2020, când Bucurestiul

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care interzice ambrozia in Romania. Seful statului a semnat aceasta lege. Deputatii din Parlamentul Romaniei considera ambrozia, in urma unor studii realizate de cercetatori in domeniu, cea mai alergena planta din Romania. Acestia au dat unda…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile”, le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie ”sa dea cu…

- Seful diplomatiei de la Budapesta a calificat drept „inacceptabila” încalcarea dreptului la circulatie a unui cetatean european, în lipsa unei decizii a instantei în acest sens. Attila Dabis, comisar pentru afaceri externe al Consiliului National Secuiesc în…

- Un nou scandal de proportii a izbucnit in justitia din Romania. E conflict pe fata intre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si DIICOT. Totul a pornit de la faptul ca procurorii DNA au deschis o ancheta in rem pentru abuz in serviciu, iar Daniel Horodniceanu ar fi cel vizat. "Urmarirea e fata de fapte,…

- Contrabanda cu țigari exista – in primul rand – din cauza diferenței de prețuri dintre state, iar „contrabandiștii” acționeaza atat pe sensul de intrare in țara, cat și pe cel de ieșire. Astfel, in anul 2017, la nivelul județului Arad, au fost confiscate 3.845.740 de tigarete, capturile de țigarete…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvaluiri incendiare in miez de noapte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcina, dar si despre locul unde se afla in Costa Rica.Citeste si: Ce se va intampla la PNL dupa achitarea lui Ludovic Orban:…

- Ludovic Orban joaca tare dupa ce a fost achitat la Inalta Curte. Seful PNL a dezvaluit ce se va intampla cu partidul in perioada urmatoare. Orban a declarat razboi celor de la PSD si ALDE.Citeste si: Ludovic Orban iese la atac dupa ce a fost achitat: 'Il face praf' pe Liviu Dragnea - 'nu m-am…

- Mare disputa la un post de televiziune intre sociologul Marius Pieleanu si Bogdan Chirieac in urma deciziei definitive data de Inalta Curte de Casație și Justiție unde a fost achitat definitiv Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, marti, tinerilor magistrati, ca au din partea sa "deplina sustinere" in indeplinirea misiunii lor. "Sunteti in prima linie a apararii principiilor fundamentale pe care se consolideaza orice stat de drept autentic. Nu uitati in niciun moment ca si de taria dumneavoastra…

- Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au aprobat un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum. "Am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca cu de 2,5 ori dobanda de referinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat joi, la Zalau, ca platile directe in agricultura vor exista in Romania si dupa 2020, la nivelul Uniunii Europene existand discutii doar privind o eventuala plafonare a valorii sprijinului acordat. "Ceea ce este important de retinut pentru fermieri este faptul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Judecatorii vor stabili peste cateva zile daca vor aproba intrarea in insolventa a SC Iasicon SA, cunoscuta firma de constructii patronata de Titel Sinescu @ De aceasta data, cererea de intrare in insolventa a firmei iesene a fost depusa de o companie de constructii din Arges care are de recuperat 13…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Daniel Zamfir a declarat, luni, ca a avut o intalnire cu secretarul general al OECD și ca exista posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism. „Am participat la adunarea OECD. Am avut o intalnire cu secretarul general al organizației, cu care am discutat posibilitatea…

- Cu privire la Ludovic Orban, Daniel Zamfir a spus: "Nu vrea sa vorbeasca cu mine". Intrebat de Dana Chera daca va pleca din PNL, Zamfir a oferit urmatorul raspuns: "De ce? Ca vrea Orban? Nu. Raman in partid". Știrea se actualizeaza.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua".

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Seful…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Traian Basescu s-a dezlantuit pur si siplu in direct la Romania TV. Fostul presedinte a ras de prestatia PNL de la consultarile cu presedintele, dar l-a 'distrus' pur si simplu pe Liviu Dragnea si a spus ce ar fi facut el daca mai era presedinte. Seful PMP i-a ridiculizat pur si simplu pe cei din…

- Viitorul Guvern Dancila promite continuarea programului Start-Up Nation cu granturi de pana la 200.000 de lei pentru cate 10.000 de firme mici si mijlocii pe an, pana in 2020, dar si noi programe de ajutoare de la stat pentru antreprenorii romani care fac investitii. In schimb, toate firmele din Romania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet. ”(…) Acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului. „Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Gica Popescu este noul consilier personal al premierului Mihai Tudose. Primul ministru a spus ca Popescu se va ocupa de organizarea Campionatului European de Fotbal 2020. Tudose spune ca multe dintre condițiile asumate de Romania nu sunt &...

- Mii de romani au fost sunați in ultimul timp din țari din Africa sau Asia. Ei au primit apeluri scurte, iar unii dintre ei au sunat inapoi, curioși sa afle cine i-a sunat. La capatul celalalt se afla insa niște infractori care folosesc numere cu suprataxa. Astfel, chiar și un minut la telefon…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reaminteste UDMR pozitia Partidului Popular European, care a calificat noile legi ale justitiei drept " semne ale unei democratii bolnave " in Romania, si avertizeaza ca fara sprijinul minoritatii maghiare "modificarile legislative promovate de PSD-ALDE ar fi fost imposibil…

- Carmen Șerban a raspuns acuzațiilor cu privire la videoclipul filmat in biblioteca UMF. Artista a ținut sa precizeze ca ea nu este manelista, așa cum s-a spus. Carmen Serban este de parere ca melodia sa este una decenta, cu versuri frumoase. Clipul melodiei „Daca te incurc” , interpretata de Carmen…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…