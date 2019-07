Plafoanele pentru analize medicale gratuite, epuizate Sansele ca un pacient sa isi faca analize decontate de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Dolj atunci cand are nevoie sunt foarte mici. Asta pentru ca majoritatea laboratoarelor isi epuizeaza plafoanele inca din primele zile ale lunii, iar de ele beneficiaza un numar limitat de pacienti. Acestia sunt cei care au avut norocul sa […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

