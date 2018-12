Stiri pe aceeasi tema

- În edina Guvernului din data de 7 decembrie 2018 a fost aprobat o Hotrâre prin care se aprob plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic i se stabilete cuantumul acestora pentru anul de cerere 2018.Astfel prin acest act normativ se aprob plafonul de 104.141.50...

- Executivul a aprobat, vineri, o Hotarare prin care s-a stabilit plafonul de 104,142 milioane de euro, respectiv 485,695 milioane de lei, ce se va acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, informeaza Ministerul Agriculturii si…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca incepand de astazi, 01.11.2018, demareaza plata in avans pentru fermierii care au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru speciile ovine si caprine, in Campania 2018.In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 09.10.2018, a fost demarata plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 01.04.2018 – 30.06.2018 (trim II 2018),…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), anunța printr-un comunicat de presa ca incepand cu data de 9 octombrie va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Plata se va efectua pentru cantitatea de motorina efectuata in perioada…

- Peste o saptamana, Guvernul va incepe efectiv acordarea subvențiilor pentru agricultura, anunta deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. “Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va putea acorda incepand cu 16 octombrie 2018 plați in avans in cadrul schemelor de plați directe din sectorul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe marti plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, aferenta cantitatilor utilizate in perioada 1 aprilie - 30 iunie 2018. Suma totala platita va fi de circa 169,963 milioane de lei, cu…

- In sedinta de Guvern din 20 septembrie 2018 a fost aprobata o hotarare prin care se instituie o schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura. Suma prevazuta pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura pentru perioada 2018-2020 este in valoare…