Mod de preparare Placinta taraneasca cu dovleac

Din ingredientele de mai sus se face un aluat cu o consistenta elastica care se lasa la odihnit cam 15 min. Se imparte in bucati egale si se intinde in foaie subtire fara sa se rupa, se unge cu putin ulei si se intinde umplutura preparata astfel: dovleacul (la noi li se mai zice si bostani turcesti) curatat de coaja se rade prin razatoarea de mere, apoi se caleste impreuna cu zaharul pana ce se inmoaie bine. Se adauga scortisoara, sarea si vanilia si se lasa sa se raceasca.

Dupa ce am intins umplutura pe foaie, se ruleaza si se aseaza…