Plăcintă cu mere şi stafide Placinta cu mere si stafide Mod de preparare Placinta cu mere si stafide Dupa ce s-au curatat merele, se dau prin razatoarea mare si se pun la calit impreuna cu zaharul, cerealele si laptele timp de 30 min. Intre timp se unge tava de la cuptor cu ulei si se tapeaza cu faina. Cand compozitia de mere este gata si racita se pune o foaie de aluat in tava, peste care se toarna aceasta compozitie. Dupa ce s-a asezat si cealalta foaie, se unge uniform cu ou. Se lasa la cuptor cca. 20 minute. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

