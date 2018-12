Plăcintă cu carne în foi de lipie la cuptor Mod de preparare Placinta cu carne in foi de lipie la cuptor Aceasta placinta, poate fi servita fie ca un aperitiv delicios fie ca o cina usoara, fiind satioasa. Este usor de preparat, nu necesita prea mult timp, iar in afara de asta este si delicioasa, aspectoasa si foarte aromata de la umputura cu carnea suculenta si de la sos.

Si acum sa trecem la lucru.

Cele 4 lipii le vom desface, apoi le vom tine acoperite cu folie alimentara ca sa nu se usuce pana vom finaliza umplutura.

Vom toca ceapa si verdeata marunt, iar usturoiul il vom pisa. Carnea tocata o vom pune intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

