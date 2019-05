Stiri pe aceeasi tema

- Doar 20 % dintre spitalele romanești evaluate au fost acreditate. Restul fie au fost respinse, fie au termen pana la sfarșitul anului sa-și remedieze problemele. Cele mai grave țin de condițiile oferite pacienților, calitatea actului medical și lipsa de personal, nereguli pe care le-a sesizat și ministrul…

- Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra, punand in pericol venituri de miliarde de dolari si anuland sansele de a contesta pozitia grupului rus Gazprom in regiune, transmite…

- Programele ”Rabla 2019” și „Rabla plus” sunt oficial demarate, dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat ca vineri Guvernul va aproba bugetele. Astfel, programul clasic Rabla va beneficia de 322 de milioane de lei, in timp ce ”Rabla plus”, destinat in exclusivitate achiziționarii mașinilor electrice…

- ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 se evidențiaza prin durabilitate, avand o multitudine de caracteristici solide. ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 ofera performanța și proiectare de calitate intr-un pachet de mici dimensiuni. ASUS completeaza liniile de produse TUF Gaming și Phoenix cu noile placi grafice…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a discutat, marti, cu Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), printre temele abordate numarandu-se posibilitatea extinderii si la furnizorii de servicii medicale din tara a prevederilor Ordinului 50/2004 privind

- ​Patronii de firme mici și mijlocii din România reuniți în Consiliul Național al IMM-urilor critica acțiunile de control ale ANAF privind noile case de marcat cu jurnal electronic, în condițiile în care instituția nu dispune de sistemul informatic necesar colectarii și analizei…

- Noile modificari care vor fi aduse Codului Rutier vor afecta foarte multi șoferi din Romania. Astfel, la propunerea Consiliului Concurenței... The post Soferii vor scoate mai mulți bani din buzunare. Ce se modifica in Codul Rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Numarul de contracte de munca la nivel national a ajuns în luna ianuarie a acestui an la 6,37 milioane, în crestere cu 2% (cca. 118.000 de contracte) fata de perioada similara din 2018 si este cu 8% mai mare (+480.500) fata de luna ianuarie a anului 2015, arata datele furnziate de Inspectia…