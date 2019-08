Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul iscat pe marginea Festivalului Cantecului Popular din Tara Zarandului, care, dupa 49 de ani de organizare in Moneasa, a fost mutat in Sebis, pare sa se „stinga”. Si cum au reusit cei de la Consiliul Judetean Arad sa ingroape securea razboiului? Nici mai mult, nici mai putin decat organizand…

- Gabi Lunca, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica de petrecere de la noi din țara, va canta pe scena Festivalului Cerbul de Aur 2019, in aceeași seara cu Loredana groza, artista cu care s-a judecat timp de șase ani din cauza unei piese. Gabi Lunca va canta in spectacolul folcloric organizat…

- Cand intram in luna august, neaparat trebuie sa vorbim si de traditionalul Festival „Strada Armeneasca” din centrul Bucurestiului. Este o manifestare culturala de inalta tinuta artistica organizata an de an de Uniunea Armenilor din Romania , aflata la cea de a VI-a editie. Asa cum s-a intamplat si la…

- Piata Ovidiu devine scena celui mai mare festival al muzicii romanesti, ce incepe vineri, 26 iulie, la Constanta. Timp de patru weekenduri, de vineri pana duminica, serile vor fi luminate de concerte.