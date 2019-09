Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, în timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite, potrivit Mediafax. În…

- In contextul speculatiilor privind posibilitatea unei intrevederi cu Hassan Rouhani la Adunarea Generala ONU de la New York, Donald Trump a declarat, potrivit agentiei Bloomberg: "Nu intentionez sa ne intalnim. Nu cred ca inca sunt pregatiti. Dar vor fi pregatiti, la momentul potrivit vor fi pregatiti.…

- Doua instalatii petroliere apartinand gigantului petrolier Aramco au fost tintite sambata intr-un atac cu drone - sau rachete -, care a antrenat o reducere cu jumatate a ranadamentului acesteia, reprezentand aproximativ 5% din productia mondiala. Exploziile de sambata au provocat incendii…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad (foto), care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP, citata…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…

- Vara artistica a sopranei Teodora Gheorghiu propune doua repere interesante, in contexte extrem de diferite. Pe 21 iulie, Teodora Gheorghiu va susține un recital in Japonia, la Musashino. Despre modul original in care a fost invitata in Japonia, marturisea intr-o scurta declaratie: ”Este o poveste…