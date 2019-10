Placido Domingo, acuzat de hărţuire sexuală, a demisionat din funcţia de director general al Operei din Los Angeles Tenorul spaniol a demisionat din functia de director general al Operei din Los Angeles, pe care o conducea din 2003, din cauza scandalului sexual in care este implicat, scrie news.ro. „Recentele acuzatii care mi-au fost aduse au creat o atmosfera in care capacitatea mea de a deservi compania pe care o iubesc atat de mult a fost compromisa. Pe masura ce incerc sa imi reabilitez numele, am decis ca este cel mai bine pentru Opera din L.A. sa demisionez din functia de director general si sa ma retrag din viitoarele reprezentatii. Fac asta cu inima grea si, in acelasi timp, vreau sa comunic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

