Placa in memoria lui Boris Nemtov, inaugurata la Moscova, pe fatada imobilului in care locuit opozantul asasinat in 2015

Stiri pe aceeasi tema

- O placa memoriala a fost inaugurata vineri, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale ruse, la Moscova, pe fatada imobilului in care a locuit Boris Nemtov, liderul opozitiei ruse asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, a constatat o jurnalista AFP. ”In acest imobil a locuit Boris Nemtov,…

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa coincide cu marcarea a patru ani de la anexarea Crimeii. Duminica, 18 martie, în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramâne a fi Vladimir Putin, care va avea șapte contracandidați, cotați cu șanse…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- Zis și facut. Placa memoriala cu imaginea distinsului general Constantin Dragu a fost dezvelita la Casa Naționala din Nisporeni duminica, 25 februarie. Inițiatoarea realizarii și instalarii placii comemorative, Asociația ”Fapta, nu Vorba” și-a dus misiunea pana la capat. ”Inițiativa de a instala o…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Cererea Chisinaului de retragere a trupelor ruse de ocupatie din stinga Nistrului "e desprinsa de realitate". Este afirmatia unui inalt oficial european, Franco Fratini, reprezentant al OSCE pentru Transnistria, facuta recent la postul de televiziuneRUSSIA TODAY, finantat de Kremlin. Saptamina trecuta,…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Jose Mourinho, analist in Rusia pe perioada CM 2018. ”Aștept cu nerbadare sa particip la Cupa Mondiala”. Jose Mourinho nu va avea vacanta pe durata Cupei Mondiale din Rusia. Managerul clubului Manchester United va fi analistul postului Russia Today, si, conform unui comunicat al postului de televiziune,…

- La doar cateva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a vorbit in discursul sau public despre amploarea arsenalului militar, Rusia anunța ca a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard. Agenția de presa rusa RIA, citeaza surse militare care susțin ca Rusia a inceput productia de…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Armata americana invata fortele armate ale tarilor europene cum sa utilizare armele nucleare tactice impotriva Federatiei Ruse, a lansat seful diplomatiei de la Kremlin, Serghei Lavrov, potrivit caruia...

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Mii de oameni au participat, duminica, in Moscova la un mars in memoria lui Boris Nemtov, opozant al regimului condus de Vladimir Putin ce a fost asasinat in urma cu trei ani in apropierea Kremlinului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rușii au ieșit din nou in strada pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. De aceasta data, mitingul a fost unul autorizat. Acțiunea a fost organizata in memoria opozantului rus Boris Nemțov, asasinat in urma cu trei ani, in imediata apropiere a Kremlinului.

- Mii de moscoviti, inclusiv reprezentanti ai opozitiei, au defilat duminica la Moscova, aducandu-i un omagiu opozantului Boris Nemtov, asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, relateaza AFP.

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter. Anuntul lui Navalnii a fost facut la scurt timp dupa ce seful echipei sale de campanie,…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost reținut din nou la Moscova. Despre acest fapt a informat insuși Navalnii printr-o postare pe twitter. In prezent nu se cunoaște motivul reținerii. Tot astazi, a fost reținut și șeful sediului campaniei politicianului Leonid Volkov. El a fost reținut la aeroportul…

- Un barbat din Rusia a declarat ieri ca a fost arestat de autoritatile de la Moscova dupa ce cu scurt timp in urma acesta le-a povestit jurnalistilor americani despre munca pe care a depus-o la o „fabrica de troli”, scrie The Hill.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp…

- Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp de sapte ani pana a fost retinut intr-un restaurant din Moscova in 2016, a fost acuzat ca a oferit protectie pentru proiecte de investitii in schimbul mitei.Timpul pe care l-a petrecut in arest preventiv se va scadea din pedeapsa…

- Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp de sapte ani pana a fost retinut intr-un restaurant din Moscova in 2016, a fost acuzat ca a oferit protectie pentru proiecte de investitii in schimbul mitei. Timpul pe care l-a petrecut in arest preventiv se va scadea din pedeapsa…

- Zeci de mii de rusi au incercat sa clatine astazi, tronul Tarului de la Kremlin. In toata tara, au fost mitinguri in care, oamenii i-au cerut lui Vladimir Putin, sa renunte la Putere. I-a infuriat teribil faptul ca, principalul oponent al presedintelui, nu a avut voie sa candideze la alegerile prezidentiale…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnii este, din nou, in atenția autoritaților. In aceasta dimineața, poliția moscovita a intrat cu forța in biroul lui Navalnii, pe motiv ca acolo ar exista o bomba.

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- President Vladimir Putin a intrat in apa aproape inghetata, urmand astfel intregul ritual al Epifaniei. De la un capat la celalalt al tarii, rusii au facut la fel. Putin s-a scaldat in Lacul Seliger aflat la Nord de Moscova, sarbatorind astfel Botezul lui Hristos in Iordan, in urma cu mai…

- Presedintele Federatiei Ruse a comparat mumia fostului lider bolsevic Vladimir Ilici Lenin, expusa la mausoleul din Piata Rosie (Moscova), cu moastele sfintilor crestinatatii. Cinismul liderului de la Kremlin nu are limite. Intr-un interviu pentru filmul documentar Vaalam, din care postul Russia 1 a…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Numele strazii pe care se afla ambasada Rusiei la Washington a fost schimbat în &"Boris Nemțov&", cunoscutul critic al lui Vladimir Putin, împușcat lânga Kremlin în 2015, scrie BBC.

- Piața din fața Ambasadei Rusiei la Washington va fi redenumita in onoarea politicianului rus Boris Nemțov, ucis langa Kremlin in seara de 27 februarie, a scris pe Facebook Vladimir Kara-Murza Jr., șeful fundației "Boris Nemțov", scrie paginaderusia.ro.

- Piața din fața Ambasadei Rusiei la Washington va fi redenumita in onoarea politicianului rus Boris Nemțov, ucis langa Kremlin in seara de 27 februarie, a scris pe Facebook Vladimir Kara-Murza Jr., șeful fundației ”Boris Nemțov”. „Intr-o decizie separata a Consiliului Local de la Washington s-a votat…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- 18 mai 2018, data alegerilor prezidentiale din Rusia, va coincide (?) cu cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeei de catre Moscova. Sosit la Kremlin in anul 2000, Vladimir Putin va candida pentru al patrulea mandat care-l va mentine la butoane pana in 2024. Va fi cel mai loogeviv lider rus la putere,…