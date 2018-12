Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PAS Mihai Popsoi se arata optimist in privinta sanselor Blocului electoral ACUM in vederea obtinerii unei majoritati parlamentare, in alegerile din 24 februarie. Totusi, daca ACUM nu va reusi de unul singur sa formeze guvernarea, politicianul respinge categoric posibilitatea crearii…

- Vicepresedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Mihai Popsoi, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 31 decembrie. Vorbim despre sansele Blocului electoral ACUM in alegerile din 24 februarie, in conditiile in care Partidul Liberal, condus de Dorin Chirtoaca, a anuntat ca…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, acuza Blocul electoral ACUM, format din Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar, ca i-ar fi tradat pe liberali, dupa ce nu le-ar fi permis acestora, precum ar fi fost stabilit initial in urma negocierilor, sa participe pe listele comune…

- Liberalii alearga din nou in urma trenului. Vinerea trecuta, PL a transmis reprezentantilor blocului electoral format de binomul PAS - PPDA lista candidatilor pentru circumscriptiile uninominale, dar s-a dovedit a fi prea tarziu.

- Care va fi rolul PL in blocul electoral „ACUM", bineințeles daca candidații din parte PL vor reuși sa se strecoare prin filtrele de integritate pentru accederea pe lista comuna a blocului? Ținand cont de disprețul pe care l-au etalat „A. cu M." constant fața Dorin Chirtoaca și Mihai Ghimpu, este total…

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Unul dintre cei mai ”înveterați” liberali, Valeriu Munteanu, pâna nu demult susținator necondiționat al lui Mihai Ghimpu și a ”cursului politic” promovat de acesta, a declarat astazi în cadrul unei conferințe de presa ca…

