Pixel 3 Lite, modelul mid-range de la Google, apare în noi imagini alături de alte telefoane populare (Telefoane mobile) Pixel 3 Lite de la Google exista, chiar daca momentan acesta nu a fost prezentat in mod oficial. Asemeni modelelor Pixel 3 si Pixel 3 XL, acesta a ajuns in mainile unor utilizatori cu mult timp inainte ca un anunt sa aiba loc. La fel ca in cazul telefoanelor care au fost „pierdute” in luna august, si Pixel 3 Lite a ajuns tot in Rusia mai intai, jurnalistii de tehnologie de acolo intorcand telefonul pe toate partile. Iata cum se compara Pixel 3 Lite cu alte dispozitive de pe piata in materie de dimensiuni. Site-ul rusesc Wysla a publicat un set de fotografii cu Pixel 3 Lite alaturi de alte modele… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezervat pentru urmatoarea generatie de telefoane high-end, chipsetul Snapdragon 8150 promite un nivel de performanta impresionant si consum de energie redus. Chiar daca inca nu exista telefoane lansate care sa foloseasca Snapdragon 8150, ne putem forma o prima impresie despre noul chipset Qualcomm…

- Chiar daca si actualul model Galaxy Note 9 este considerat prea mare de multi utilizatori, Samsung nu intentioneaza sa vireze catre un design mai compact, progresele facute in sensul diminuarii ramei lasate in jurul ecranului fiind valorificate exclusiv pentru cresterea suprafetei de afisare. Cu nume…

- Daca in trecut mai aveam dubii despre telefonul Nokia 9 PureView de la HMD Global, acum acesta pare sa fie pe cale de a fi lansat in viitorul apropiat, intrucat au aparut deja primele matrite pentru realizarea de accesorii precum huse pentru spatele telefonului. In general, aceste planuri sunt livrate…

- Google a lansat in ultimii cativa ani dispozitive Nexus si Pixel in „perechi”, un model mai mare si unul mai mic, care sa acopere piata de dispozitive high-end. Ce nu acopera Google in acest moment pe piata este segmentul mid-range, unde alti producatori domina cu modele accesibile, cu performante inalte…

- In ciuda faptului ca smartphone-urile Sony nu se vand asa bine in ultimii cativa ani, compania are in continuare o baza de fani dedicati care asteapta cu sufletul la gura noile lansari. Dupa Xperia XZ3, compania planuieste sa consolideze si oferta mid-range premium, pregatind modelele Xperia XA3 si…

- HMD Globl ne-a obisnuit in ultimii doi ani cu smartphone-uri Nokia puternice la preturi accesibile, echipate cu Android „pur”. De asemenea, update-urile pentru aceste modele au venit destul de repede si au fost lansate pe toate dispozitivele din gama, indiferent daca faceau parte din oferta entry-level,…

- Huawei a prezentat in mod oficial noul sau chipset high-end, pe care il vom gasi in telefoanele sale de top din urmatoarele cateva luni. Acesta se numeste Kirin 980, dupa cum stiam deja si este primul chipset de smartphone realizat folosind procesul de fabricatie pe 7nm. Aceasta caracteristica va asigura…

- HTC a anuntat mult asteptatul sau smartphone mid-range U12 life. Acesta vine cu un design putin diferit fata de modelele companiei din ultimii doi ani, insa pastreaza elementele care il incadreaza intr-o gama de produse „premium”. Acesta iese in evidenta in special datorita spatelui decorat in doua…