- Gina Miller a reușit sa scrie istorie și sa fie femeia care a reusit de doua ori sa-i infranga in justitie pe adeptii Brexitului, dupa ce marți, Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului este ilegala. Decizia unanima a celor 11 judecatori ai Curții Supreme a venit ca urmare…

- Potrivit unei informatii publicate marti de BBC, adolescentul din Bristol are 17 ani, iar vederea lui s-a deteriorat atat de mult incat i-a fost diagnosticata orbirea. Problema este legata de tulburari de alimentatie, avand in vedere ca potrivit medicului Denize Atan, care l-a ingrijit la…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei va participa la editia 2019 a Syrenka Cup, competitie organizata in perioada 6-11 septembrie de Federatia Poloneza de Fotbal. Cele 8 echipe participante au fost impartite in doua grupe dupa cum urmeaza: Grupa A – Polonia, Georgia, Norvegia, Elvetia si Grupa B – Anglia,…

- AJOFM Alba a transmis oferta de locuri de munca in strainatate, valabila la data de 13 august, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Austria, Danemarca, Germania, Norvegia, Olanda, Slovacia, Slovenia Spania. Lista posturilor vacante: Ocupație / Nr posturi / Limbi straine / Termen valabilitate…

- AJOFM Alba a transmis oferta de locuri de munca in strainatate, valabila la data de 17 iulie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Slovacia, Spania, Ungaria. Lista posturilor vacante: Ocupatie / Nr posturi / Limbi straine / Termen…

- Conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe pentru anul trecut au scos in evidența o scadere a cifrei de afaceri pentru societatea de transport Oprean din Sebeș, raportat la anul 2017. Transportatorul de marfa Oprean din Sebes, judetul Alba, controlat de antreprenorul Ioan Oprean, a raportat…

- Un proiect de lege de modificare a Codului Fiscal, adoptat la Camera Deputaților prevede posibilitatea ca, din cifra de afaceri a unei firme, cheltuielile de sponsorizare sau mecenat și cele pentru burse private sa poata fi scazute intr-un procent mai mare. Pentru a intra in vigoare, noua lege mai trebuie…

- Starul hip-hop a fost plasat in detentie provizorie in Stockholm, la inceputul acestei luni, dupa ce ar fi fost implicat intr-o altercatie.Un tribunal din Suedia a dispus vineri ca ASAP Rocky sa ramana in spatele gratiilor timp doua saptamani, pe perioada desfasurarii anchetei.O…