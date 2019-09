Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca iși face echipa de titlu la Craiova. Dupa Alexandru Mațel, pe care care fostul selecționer il dorește la echipa, Pițurca vrea la echipa inca doi jucatori. Pe lista lui Victor Pițurca se afla fundașul de la Viitorul, Virgil Ghița și Alexandru Baluța, de la Slavia Praga.Pentru fundașul…

- Numirea lui Victor Pițurca (63 de ani) in funcția de manager la CS Universitatea Craiova l-a luat prin surprindere pe Dan Petrescu. Dan Petrescu il cunoaște foarte bine pe Victor Pițurca. „Bursucul” a lucrat sub comanda lui Piți in primul sau mandat la naționala Romaniei, in 1998/1999. „Daca va fi antrenor,…

- Universitatea Craiova a anunțat, ieri, prin intermediul paginii de Facebook, faptul ca Victor Pițurca (63 de ani) a semnat un contract de trei ani cu echipa, devenind managerul general al craiovenilor, informeaza MEDIAFAX."Victor Pițurca alaturi de Știința. Ca manager al Universitații ...

- * Victor Piturca a fost numit, joi, in functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Fostul selectioner va conduce echipa de pe banca tehnica si va coordona strategia clubului pentru cel putin trei ani. * Reputatul tehnician Victor Piturca,…

- Victor Pițurca revine in Liga 1. Fostul selecționer a fost numit azi manager al Universitații Craiova. Victor Pițurca, 63 de ani, va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani. Victor Pițurca a jucat la Universitatea Craiova in perioada 1975-1977, și…

- Fostul selecționer Victor Pițurca (63 de ani) este noul manager al Craiovei. Mutarea a fost anunțat pe site-ul oficial al clubului. „Victor Pițurca alaturi de Știința. Ca manager al Universitații Craiova, Victor Pițurca va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel…

- Victor Piturca a fost numit, joi, in functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piturca va conduce echipa de pe banca tehnica a echipei si va...

- ”Vrem in grupele Ligii Europa!”, afirma Tiago Fereira. Tiago Ferreira (26 de ani) este deja de doi ani la Craiova, perioada in care și-a trecut in palmares o Cupa a Romaniei. Fundașul central al oltenilor, cu junioratul facut la FC Porto, este convins ca acesta va fi anul Științei, atat in campionat,…