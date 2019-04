Piton gigantic capturat în Florida. Șarpele are peste 5 metri lungime Oamenii de știința din Florida au capturat un piton birmanez uriaș. Cu o lungime de peste 5 metri, șarpele este unul dintre cei mai mari capturați vreodata pe continentul american. Pitonul femela masoara peste 5 metri, cantarea 63 de kilograme și avea 73 de oua in curs de dezvoltare. Șarpele este cel mai mare piton gasit vreodata in Rezervația Naționala Big Cypres situata langa Miami. Potrivit oamenilor de știința pitonii sunt unii dintre cei mai mari șerpi din lume, dar majoritatea au lungimi intre 2 și 3 metri. Cel mai mare piton capturat vreodata avea 5,5 metri, scrie CNN. Pitonul birmanez… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

