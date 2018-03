Stiri pe aceeasi tema

- 1 martie 2018 a fost cea mai geroasa zi din istoria masuratorilor pentru luna martie, iar ziua de vineri, 2 martie, se anunța și mai friguroasa. ANM anunța temperaturi minime de -26 de grade Celsius. Capitala si 29 de judete se afla sub cod galben și portocaliu de ger.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Globalworth Real Estate Investments, dezvoltator cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro in active imobiliare in Romania, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Capitalei si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de spatii de birouri.…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Steagul Uniunii Europene adus de voluntari din Bruxelles se va opri astazi, de la 18.00, in centrul Clujului, in fata sediului PSD. Operatiunea „Aducem steagul inapoi”, care atrage atentia ca Romania se indeparteaza de Uniunea Europeana, are loc in acelasi timp cu proteste fata de ministrul Justitiei.

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost proiectat joi, in premiera, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta, si a principesei Maria, evenimentul avand loc la CinemaPro din Capitala. Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi, a declarat, inainte de proiectie,…

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Reprezentanța Comisiei Europene organizeaza lansarea oficiala in Romania a Anului european al patrimoniului cultural, in seara zilei de 15 Post-ul Lansarea Anului european al patrimoniului cultural apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Omul de incredere al fostului investitor de la ”Rapid” George Copos - si vorbim aici despre celebrul Dinu ”Vama” - a reusit sa-si indeplineasca visul! Personajul care a avut pe mana, o buna bucata de vreme, finantele Rapidului si-a vandut, in sfarsit, vila de lux pe care o detinea in cartierul ”Primaverii”…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo- faciala „Dan Theodorescu”, situat pe Calea Plevnei din Capitala. Ea a declarat ca va lua masuri pentru ca Spitalul sa se mute intr -un nou sediu, echipat și dotat la standarde europene. Imobilul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- “In conformitate cu OUG nr. 64/2001, propunerea de buget pentru anul 2018 prevede repartizarea unui procent de 90% din profitul contabil distribuibil catre actionari Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta actiune din BET in 2017,…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului din Pitesti a prevazut pentru anul in curs fonduri importante pentru sistemul public de iluminat. Astfel, 200.000 de lei vor fi cheltuite pentru extinderea de retele de iluminat ...

- Structura Guvernului Dancila va ramane aceeași cu a guvernelor precedente. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca nu e timp de schimbari de structura, ci mai degraba trebuie analizat miniștrii care au fost ineficienți. ”O treime din Guvern se va reimprospata” a declarat Gabriela…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- O romanca, mama a cinci copii, a murit in Spania. Diaspora incearca sa dea de familia unei romance care a decedat in urma cu patru zile. Femeia a lasat in urma cinci copii orfani. In cazul in care nu se gasesc rude ale femeii decedate care sa preia copiii, aceștia vor ramane in Spania intr-un orfelinat.…

- Viața Simonei Halep s-a schimbat radical de când a ajuns numarul unu mondial. Sportiva a povestit amuzata ca de fiecare data când iese sa ia masa într-un restaurant din Capitala, nu platește nota pentru ca patronii o recunosc și nu o lasa sa dea niciun ban. Chiar și antrenorul ei…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- (foto: Rise Project) In 4 decembrie 2017, Radu Mazare și-a ridicat noul pașaport de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor București și s-a intors la impachetatul bagajelor. Trei saptamani mai tarziu, in prima zi de Craciun, pe la ora pranzului, fostul primar al Constanței…

- Fostul impresar al cantareței Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Bogdan Chitic Ediția din acest an a Memorialului „Vladimir Arnautovic” s-a bucurat de prezența mai multor foști campioni cu CSU Asesoft Ploiești din ultimii ani, „șlefuiți” cu mare pricepere de regretatul antrenor sarb. Fostul președinte executiv al gruparii „alb-albastre, Ionuț Georgescu, actualmente…

- Potrivit unei harți interactive privind antreprenoriatul in Romania, lansata de o agenție de marketing din Timișoara, doar in București și in alte doua județe sunt inregistrate peste 30.000 de companii. Pe primul loc se afla Capitala, unde iși desfașoara activitatea peste 140.000 de firme, dintre care…

- Sinuciderile si accidentele mortale la metrou ar putea fi impiedicate prin montarea de usi portpalier si automatizarea procesului de conducere a trenurilor, a declarat joi Gabriel Stanciu, director general al Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, la o intalnire cu presa. Alstom este…

- Regele Mihai a sosit pentru totdeauna in tara. Ultimul monarh al Romaniei s-a intors in tara ieri dimineata. Acesta a ajuns pe Aeroportul Otopeni la ora 11:00. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost purtat pe brate de opt militari, sicriul cantarind undeva la peste 200 de kilograme…

- Momente dramatie pentru cantareata Ileana Constantinescu, informeaza Romania TV. Artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare. Desi, initial, aceasta trebuia sa ramana internata in spital pana dupa sarbatori, medicii au anuntat-o ca…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- Alexandru Arsinel a ajuns la Spitalul Municipal din Capitala, dupa ce s-a simtit rau. Celebrul actor a avut o prima reactie, in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dupa ce s-a aflat ca a ajuns la spital.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Recunoașterea Ierusalimului de catre Donald Trump drept capitala Israelului a tulburat apele la nivel mondial. Nu doar opozanții SUA, dar și aliații sai, prin vocile liderilor țarilor pro-atlantice, au avut reacții negative. Practic SUA, principala forța militara de pe mapamond, a deschis practic un…

- Transportatorii amenința cu proteste masive daca nu se iau masuri impotriva pirateriei auto și a UBER Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara,…

- Indragitul actor Alexandru Arșinel a vorbit cu lacrimi in ochi despre buna lui colega și prietena, Stela Popescu. Alexandru Arșinel a format un cuplu pe scena, ani de zile, cu marea actrița Stla Popescu. Cei doi nu au fost doar colegi, ci și foarte buni prieteni. Moartea Stelei Popescu l-a devastat…

- „In urma intalnirii pe care am avut-o ieri cu Primarul General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a raspuns in modul cel mai firesc solicitarilor noastre care exprima cerintele tuturor asociatiilor taximetristilor licentiati: eliminarea concurentei neloiale, practicate prin sistemele de aplicatii…

- Alina Rugina, din Bucuresti, a castigat, luni seara, titlul de Miss Romania 2017, concurs organizat in cadrul festivalului Bucharest Fashion Week, informeaza AGERPRES . In varsta de 18 de ani, Alina Rugina a fost desemnata Miss Ambasad’Or la editia 2015 a concursului Miss Romania. “Nu pot sa descriu…

- Primaria Capitalei ar putea interzice Uber și Taxify, in București. De asemenea, Municipalitatea vrea sa le impuna taximetristilor sa aiba o tinuta civilizata, un limbaj adecvat, masini curate si care sa garanteze siguranta cetatenilor. In urma unei intalniri pe care edilul-șef al Capitalei a avut-o…