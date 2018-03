Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Ionut Lupescu, candidat la presedintia FRF, a declarat, luni, ca Razvan Burleanu vrea sa acopere lipsa rezultatelor si sa il denigreze in campania pentru sefia federatiei. ”Aceasta campanie pe care a facut-o el a vrut sa acopere lipsa rezultatelor si sa denigreze imaginea mea.…

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- Lumea e plina de oameni frumoși care se iubesc, dar noi nu ne putem lua ochii de la vedetele noastre favorite. Iar cum iubirea nu inseamna mereu selfie-ul perfect ci felul natural de a fi langa persoana iubita, am facut un top 5 al celor #relationshipgoals cupluri de vedete. Miley Cyrus și Liam Hemsworth…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate…

- Teatrul Strada ii recheama pe brașoveni in lumea poveștilor sambata aceasta (10 martie 2018) de la ora 11, sa ii reveda pe cei 3 purceluși. Oare lupul cel rau este chiar atat de rau? Spectacolul promite voie buna, divertisment și o poveste antrenanta susținuta pe ritmuri celebre. „Cei…

- Supereroii iși poarta maștile pentru protecție atunci cand salveaza lumea de la bucluc. Mai nou se pare ca trend-ul a ajuns și la dj-ii care prefera sa-și pastreze identitea secreta, lasand muzica lor sa-i faca cunoscuți și apreciați. Care sunt cei 10 dj legendari ce salveaza lumea zi de zi prin muzica…

- Primaria Chiajna a ajuns sa taxeze si persoanele decedate. Cel putin asa rezulta dintr-o postare pe Facebook a grupului “Schimbam Chiajna”. Concret, a fost publicata o notificare trimisa de Biroul de taxe si impozite al Primariei Chiajna prin care decedatul este instiintat ca are de platit taxa pentru…

- Cluj-Napoca este singurul oras din Romania care are, de marti, 6 martie, un consul onorific al Marii Britanii. „Dupa anuntarea Brexit-ului a existat mai mult interes din partea companiilor britanice care vor sa investeasca aici”, spune, intr-un interviu, consulul onorific Shajjad Hadier Rizvi, cunoscut…

- Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, 7 martie 2018, la sediul primariei din Ciugud, primarul Gheorghe Damian a vorbit despre situația sa politica și a precizat ca a fost exclus din PSD. “Declar ca sunt independent, ca, in urma cu ceva vreme, conducerea centrala a PSD a luat decizia, in urma…

- Felicitari de 8 Martie. Un mesaj scris, insotit de o imagine potrivita pot face ziua mai frumoasa mamei, sotiei, iubitei, soacrei sau oricarei alte femei importante din viata ta. Iata cateva felicitari de 8 Martie, Ziua Femeii care nu vor da gres. Felicitari de 8 Martie pentru sotie sau iubita „Sunt…

- Pe Mariana de la Exatlon o cunoaște toata lumea drept campioana la atletism, ea stabilind și un record. In varsta de 43 de ani, Mariana are insa alta meserie, cea de menajera, de care este mandra. Meseria respectiva o ajuta la forma fizica și ii permite sa se axeze și pe marea ei pasiune, atletismul.…

- Sala de festivitati „Baia Sociala” din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a gazduit ieri, 28 februarie 2018, o manifestare realizata printr-un grupaj de activitati dedicat perioadei de sclavie și dezrobire a romilor, comemorarii Holocaustului si prevenirii crimelor impotriva…

- Sfantul Ioan Casian este cinstit atat de Biserica Apuseana, cat si de cea de la Rasarit pentru viata sa deosebita dedicata ascezei si rugaciunii. Plecat din tinuturile Dobrogei de astazi, a fost unul dintre cei care au pus bazele monahismului in tinuturile Marsiliei.

- eMAG reduceri la aparate de incalzire: Cum temperaturile de afara scad vertiginos, iarna apropiindu-se de apogeu in Romania, va recomandam cele mai bune afaceri pe care le puteți face la centrale termice, calorifere și aeroterme pe emag.ro. Pentru a consulta lista eMAG reduceri la aparate…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- "Razi ca prostul" este o intrecere a glumelor sau mai pe romanește, „smardoiala caterincii”! Cei mai tari artiști de stand-up au acceptat provocarea la „In puii mei!” și s-a lasat cu show de zile mari!

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Astazi va…

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "pripita", subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Asta-vara, un grup de iubitori de film, teatru, internet, grafica și povești incepea lucrul la primul serial romanesc difuzat exclusiv online și numit simplu, dar sugestiv, Casting. Patru actrițe in cautare de roluri, alergand de la o audiție la alta, decid ca trebuie sa faca ceva cu viețile lor.…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Lorena Balaci este fata lui Ilie Balaci, poreclit și Minunea Blonda. Odata cu intrarea ei in fotbal, pe post de coordonator al centrului de juniori de la Juventus București, Lorena a intrat in grupul copiilor de foști mari fotbaliști precum Lucescu Jr., Hagi, Pițurca ori Silviu Lung jr. care ar putea…

- Al doilea sezon al indragitei emisiuni The Grand Tour a ajuns la final. In ziua de vineri, 16 februarie 2018 va fi difuzat ultimul episod si acesta promite sa ne surprinda cu o aventura spectaculoasa si in acelasi timp plina de momente amuzante.

- Specialiștii spun ca autocarele, spre deosebire de mașini, sunt mult mai sigure dotorita viteze mici de deplasare și sunt conduse de șoferi profesioniști. Dar care este totuși cel mai sigur loc din acest mijloc de transport.

- Cunoscuta ca Ziua Indragostitilor sau Valentine 39;s Day, sarbatoarea are la baza mai multe legende. Desi, la inceput, ziua Sfantului Valentin era asociata doar cu iubirea dintre un barbat si o femeie, in timp, cu aceasta ocazie, oamenii au ajuns sa ureze "O zi fericita de Sfantul Valentin ldquo; tuturor…

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a fost umilita in primul meci din cadrul grupelor Ligii Campionilor Asiei. Echipa romanului a pierdut pe terenul uzbekilor de la Lokomotiv Tașkent, scor 0-5. Daca la pauza tabela arata doar 0-1, scorul a luat proporții in repriza secunda,…

- O mama a doi copii a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer la san cu doar doua zile dupa ce i se spusese ca este gravida. Tanara de 33 de ani a murit la 9 luni dupa ce a nascut o fetița. Jenni McCarthy din Beverley, Yorkshire, a primit o veste devastatoare la doar doua zile dupa ce aflase…

- Radu Popescu are un trecut duhnind de la o posta a pesedism de calibru greu. Plus alte chestii. Nu doar fiindca taticul lui, Mihai Gabriel Popescu, a fost APR-ist de-al lui Melescanu-SIE, apoi, ani in sir mare, mare mahar al filialei PSD iesene, din vremea lui Solcanu pina in cea a lui Maricel Popa,…

- Dintre declaratiile Olgutei Vasilescu: Angajatii n-au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul; Angajatorii n-au legatura cu statul. Este o confuzie generala, cred ca foarte putini dintre moderatori si cei care au discutat zilele acestea legea salarizarii au si ciitit legea; Este redifuzata o declaratie…

- O statuie emblematica de pe un pod parizian, partial acoperita de apa în urma cresterii nivelului Senei, a fost îmbracata duminica cu o vesta de salvare, o operatiune simbolica destinata sporirii gradului de constientizare privind impactul schimbarilor climatice, relateaza AFP. Statuia,…

- Judoka Teddy Riner, in varsta de 28 de ani, multiplu campion olimpic si mondial, a devenit, joi, ambasador UNICEF pentru Franta. “Am fost mereu preocupat de ce i se poate intampla unui copil. Nu putem ramane nepasatori in fata faptului ca peste doua milioane de copii nu supravietuiesc primelor luni…

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- Medicii din Cluj s-au confruntat, recent,cu un caz mai special. Un barbat in varsta de 52 de ani s-a prezentat la spital dupa ce a fost atacat de un caine. In urma mușcaturilor acestuia, barbatul a suferit numeroase rani la nivelul organelor genitale.

- Parasit de mai multi baroni locali, Liviu Dragnea incearca sa blocheze ascensiunea lui Mihai Tudose spre sefia partidului prin intermediul lui Calin Popescu-Tariceanu. Daca liderul ALDE se opune restructurarii Guvernului, ii salveaza functia lui Dragnea, cel putin pe moment.

- Anul 2018 a inceput cu o veste care s-ar putea sa te faca sa tresari: Institutul Internațional de Finanțe a publicat un raport la inceput de an in care arata ca datoria globala a ajuns la un record de 233 de tilioane de dolari in 2017. Cele mai recente cifre arata ca datoria a crescut... View Article

- Am auzit de multe ori ideea ca suprapopularea este cel mai mare pericol la adresa planetei pe care traim. Este acesta o temere adevarata? Am ajuns oare la un numar de oameni mai mare decât cel pe care Terra îl poate suporta? „Problema nu este strict legata de numarul…

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce într-un automobil încalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Sunt doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se încalzeasca mult mai rapid în anotimpul rece. În…

- Exista cateva locuri in lumea asta unde oamenii nu au acces, pe care nu au voie sa le viziteze din anumite motive. De exemplu, Mount Weather Emergency Operations Center din Virginia. Mount Weather este un refugiu secret al guvernului SUA construit pentru a adaposti oficialii americani, in caz de catastrofa.…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Atatea vești proaste și știri negative in lumea asta, incat atunci cand auzi de povești cu final fericit și fapte bune, parca nu-ți vine sa crezi. Un caine labrador a fost salvat dintr-un rau inghețat in Marea Britanie de un pompier. Videoclipul a fost realizat cu o camera de acțiune montata pe casca…