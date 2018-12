Pistol găsit de drumarii din Timiș într-o parcare Drumarii din Timiș au gasit, in timp ce faceau curațenie intr-o parcare pe DN6, dupa localitatea Șandra, un pistol cu bile. Arma a fost predata Poliției. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca drumarii au gasit intr-o parcare pe DN6, dupa localitatea Șandra, un pistol, scrie Mediafax. ”Pe langa televizoare, frigidere, pe langa piese auto de mari dimensiuni, saci cu legume și fructe și multe alte obiecte de uz casnic sau mai puțin casnic care se gasesc in parcarile de pe drumurile naționale odata cu acțiunile de curațenie și igienizare, drumarii care se aflau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

