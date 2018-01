Pistele de biciclete, sacul fără fund! Încă nu există, dar continuă să înghită bani cu nemiluita Bistritenii inca n-au avut ocazia sa vada in oras o pista de biciclete decenta. Desi pare greu de crezut, pistele de biciclete nu exista, dar inghit bani de ani de zile. De curand, Primaria Bistrita a organizat o noua licitatie publica, pentru reactualizarea documentatiilor realizate in urma cu cativa ani si care, dupa cum banuiati, nu a fost inca pusa in practica. Primaria Bistrita se pregateste sa cheltuiasca nu mai putin de 237.140 de lei pentru hartii. Culmea este faptul ca este vorba despre niste documentatii care au fost facute deja in 2015 si nu au fost niciodata puse in practica. De… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea bistriteana intentioneaza sa cheltuiasca peste 2,4 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Bistrita, astfel ca, inainte cu doar trei zile ca anul 2017 sa ajunga la final, a lansat licitatia pentru atribuirea contractului. In august 2017, municipalitatea bistriteana…

- Firma „EDG” din Craiova va acorda consultanța pentru construirea unei noi gradinițe pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Suceava, in locul celei existente. Potrivit primarului Ion Lungu, contractul are o valoare de 117.000 de lei. El a menționat ca gradinița va fi construita cu fonduri europene,…

- Municipalitatea a incheiat recent un contract privind servicii de furnizare iluminat festiv lot II in zona peninsulara Piata Ovidiu din Constanta. Contractul nr. 156.858 are ca beneficiar societatea Flash Lighting Services. Firma infiintata in anul 2001 are sediul social in Bucuresti Sectorul 6, un…

- Municipalitatea pregateste reabilitarea a cinci tronsoane de linii de tramvai. In acest sens, ieri, Primaria a lansat doua licitatii pentru proiectarea lucrarilor in urmatoarele zone: Bucsinescu - Tudor Vladimirescu; Cinci Drumuri; bd. Tutora - Piata Podul Ros si bd. Virgil Sahleanu - intersectie cu…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Nu mai putin de 2.8 miliarde de euro au cheltuit romanii in acest an pe cumparaturile efectuate on-line. Comenzile sunt, logic, numeroase, iar firmele de curierat nu fac fata. Pentru ca, de regula, preiau mai multe colete decat pot duce si nu reusesc sa le livreze la timp. A

- A inceput instalarea semafoarelor la una dintre intersecțiile din Chișinau, informeaza Inspectoratul National de Patrulare al IGP. Este vorba de intersecția dintre șoseaua Balcani, strada Tudor Vladimirescu și strada Codrilor. La momentul actual, acolo se desfașoara lucrari de reorganizare, la inițiativa…

- Tras in piept de aproape 2 miliarde de lei vechi, patronul unei firme de construcții denunța modul in care un consilier local al PNL s-a capatuit de pe urma unui contract finanțat din bani publici de catre ApaVital SA Materiale de construcții folosite pe alte șantiere erau trecute in situațiile de…

- Proiecul de amenajare a unei parcari in curtea blocurilor din santul Cetatii, in zona strazii E.Gojdu/Piata Independentei, se va materializa, cel mai probabil, anul viitor. Primaria a incheiat demersurile pentru eliberarea terenului de constructia abandonata de ani de zile iar demersurile…

- Dupa ce proiectul Rosia Montana a cazut, o alta exploatare, situata nu departe de Rosia Montana, intra in functiune. Rezervele de cupru și aur de la Rovina (Hunedoara) sunt estimate la peste 5 miliarde de dolari. Concesionarul este o firma obscura, cu actionariat obscur, inregistrata intr-un paradis…

- Mai mulți angajați ai firmei producatoare de șeminee SC THERMOPLUS HEIZTECHNIK SRL din Ocna Sibiului au trait miercuri clipe de coșmar. Unul dintre angajați a marturisit ca el și restul angajaților nu și-au mai primit salariile de trei luni. Miercuri au ajuns la capatul rabdarii și au mers peste…

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Nutrind inca din prima zi ambitia de a deveni un jucator cu adevarat global, HMD Global si-a lansat deja noul portofoliu care include sase smartphone-uri Nokia si cinci terminale clasice in peste 80 de piete, cu activari in 170 de tari, furnizand site-uri web in 48 de limbi prin care a asezat fundamente…

- Final tragic pentru un barbat de 41 de ani din Pitesti. Acesta era angajat la o firma de constructii din Pitesti. Numai ca ieri a fost o zi fatidica. Barbatul s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltime. Acesta a suferit rani grave la cap. Medicii ce au ajuns la fata locului au incercat sa-i salveze…

- Pompierii zalauani au fost solicitati luni dimineata sa intervina la un incendiu izbucnit la un container pentru deseuri situat pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiu. Potrivit primelor cercetari, focul a izbucnit dupa ce o persoana neidentificata a aruncat in container jar nestins. Au ars resturile…

- Polițiștii locali sunt cu ochii pe conducatorii auto care opresc sau staționeaza pe pistele amenajate pentru bicicliști pe raza municipiului Timișoara. In ultimele zile au fost inregistrate numeroase sesizari pe aceasta linie din partea cetațenilor, aceasta pe langa constatarile din teren ale polițiștilor…

- S-au scurs nu mai putin de cinci ani de cand municipalitatea timisoreana promite ca va construi o parcare de mari dimensiuni in centrul orașului. Explicatia pentru faptul ca deocamdata obiectivul a ramas doar pe hartie? Lipsa unui spațiu adecvat. Nu e de mirare ca pentru mulți șoferi pistele de biciclete…

- Cei 25.000 de bucureșteni, care au aplicat pentru o bicicleta gratuita de la Primaria Capitalei, mai au de așteptat. Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat o decizie care prevede ca programul se va desfașura pana in iulie 2018- adica pana atunci Municipalitatea va putea da vouchere....

- Potrivit celor responsabili de șantier, nu se vor mai face intervenții la carosabil in aceasta perioada, abia la primavara urmand sa se intoarca muncitorii mai serios pe șantier, pentru turnarea stratului final de asfalt. Se lucreaza inca, atat cat mai permite vremea, la trotuare și la pistele…

- In Venezuela, banii nu mai valoreaza aproape nimic, iar criza financiara care macina țara de doi ani este departe de a se fi incheiat. Țara se îndreaptă spre un dezastru umanitar, pe măsură ce populația este din ce în ce mai săracă, din cauza politicilor…

- Fundatia Comunitara Iasi in parteneriat cu Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) inaugureaza in Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” o zona verde de recreere creata de pentru studenti.

- Cu toate ca abia a trecut de problemele cauzate de dopaj și s-a întors în circuitul profesional de tenis, Maria Sharapova este anchetata acum în India, într-o afacere imobiliara care s-a încheiat prost. Politia a anuntat ca rusoaica este cercetata pentru…

- Buzaul se pregatește pentru sarbatorile de iarna iar principala atracție de sezon va fi patinoarul de pe platoul din centru. Municipalitatea a inchiriat un patinoar mobil cu o suprafata generoasa ce poate primi pe gheata 200 de persoane pe serie. Va fi inaugurat pe 1 Decembrie, odata cu deschiderea…

- Imi plac bicicliștii. Mi s-a parut intotdeauna ca mișcarea aceasta simpla pe doua roți te face mai onest, mai curat, mai sanatos la cap, dincolo de beneficiile aduse organismului. Hunedorenii incep sa guste senzația care este din ce in ce mai rafinata. De la genericul nea Ion și Tohanul lui de culoare…

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, este unul dintre marii câstigatori ai Galei Premiilor Piata 2017, obtinând în palmaresul brandului Gerovital premiul la una dintre cele mai importante categorii din competitie. Gama de geluri de dus Gerovital, lansata…

- Polițiștii locali sunt cu ochii pe soferii care opresc sau staționeaza pe pistele amenajate pentru bicicliști din Timișoara. Numai in cursul zilei de ieri, spre exemplu, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale și 24 de colante autoadezive conducatorilor auto care au oprit sau staționat pe piste…

- Nu ne putem lauda cu proiectele europene. Chiar daca perioada de finantare 2014-2020 a fost asteptata cu sufletul la gura, cel putin la nivel declarativ, de catre toti primarii din judetul nostru, aproape toti au cam ramas la acelasi nivel. Nu o spunem noi, o spun statisticile Agentiei pentru Dezvoltare…

- Peste 200 de șoferi au fost amendați, in ultima luna, dupa ce și-au lasat mașinile pe pistele de biciclete. Doar intr-o singura zi, polițiștii locali susțin ca au dat 7 amenzi și au lipit pe parbrize 24 de atenționari. Zona preferata de „bizoni” este, evident, cea centrala.

- Black Friday Romania se organizeaza pe data de 17 noiembrie 2017. Conform traditiei americane, Black Friday este in ultima vineri a lunii noiembrie, adica pe 24 noiembrie 2017. Trecutul ne spune insa ca e foarte posibil sa avem doua perioade de reduceri, [...] citește mai mult Post-ul Ce firma de servicii…

- Polițiștii locali aradeni au sancționat, in ultima luna, 35 de șoferi ce au parcat pe pista adresata bicicliștilor. Si, atenție, amenda a fost de 290 de lei și doua puncte penalizare. Asa ca nu mai e de glumit. Si de aici, de fapt, am pornit in materialul nostru. Am plecat de la banala intrebare la…

- A fost desemnat caștigatorul licitației privind constituirea dreptului de superficie terenului destinat construirii mall-ului din zona UM Gara Referitor la licitația publica lansata de Consiliul Județean Dambovița in vederea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat in…

- Doua ursoaice cu pui au fost gonite de jandarmii montani, luni seara, acestea aparand pe doua strazi ale aceluiași cartier, cetațenii fiind sfatuiți sa sune la 112 pentru a anunța prezența animalelor salbatice in zonele locuite. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova,…

- Inspectorii de munca din Alba au sanctionat o firma de transport international cu 20.000 de lei, pentru munca „la negru”. In total, saptamana trecuta, acestia au dat amenzi in valoare de 21.500 de lei. In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost controlati 26 de agenti…

- Teoretic, sunt piste pentru biciclete, practic, parcare pentru masini. Cetatea Alba Carolina, atenționare pentru bicicliști: Pe aici, nu se trece! Din pacate nu este o regula impusa de autoritati, ci mai degraba ca e o lege nescrisa a junglei cu pretenții urbane in care ne ducem traiul. Cel putin, asta…

- Firma fostului spion britanic Christopher Steele a incasat un onorariu de 168.000 de dolari pentru a colecta informații privind conexiunile financiare și personale dintre tabara lui Donald Trump și Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat compania de cercetari…

- Consiliul Municipal Chișinau a votat astazi proiectul de decizie privind extinderea cimitirului „Sfintul Lazar” din strada Doina din Chișinau, transmite NOI.md. Potrivit deciziei, 37 hectare de teren vor trece din proprietatea comunei Gratiești in proprietatea municipiului Chișinau, devenind parte a…

- Consiliul de Administratie al Postei Romane a decis luni rezilierea contractului cu firma de executive search George Butunoiu Group pentru procesul de recrutare a unui nou director general al companiei, pe motiv ca in anuntul de selectie s-a scos o conditie obligatorie din contract, respectiv ca noul…

- Un barbat de 61 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Oradea dupa ce in seara zilei de vineri, 27 octombrie, a fost victima unui accident rutier. Evenimentul s-a petrecut in jurul orei 19:30 pe strada Traian Moșoiu, la intersecția cu strada Avram Iancu, atunci…

- Timp de o saptamana, Aradul a fost gazda acestui festival organizat de Florin Didilescu la care au participat 400 de elevi din numeroase țari (Bulgaria, Serbia, Germania, Canada, Polonia, Italia, Spania, Rusia) precum și din multe orașe din Romania (Baia Mare, Targu-Jiu, Dej, Huedin, București, Cluj-Napoca,…

- Infiintata in anul 2005, la Craiova, firma IT Six, ce ofera servicii de inginerie pentru clienti din domeniul sanatatii, a fost cumparata de compania internationala de software QuEST Global Services. Consultant al tranzactiei a fost BT Capital Partners.

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a anuntat luni o investitie noua, de un miliard de euro, in parteneriat cu firma din Israel, pentru retehnologizarea și conversia pe gaze a unor grupuri de producere a energiei de la termocentrala Mintia. ”Suntem in discutii pentru conversia unor grupuri, pe gaz, impreuna…

- Calin Ionescu (Rimaru) a fost dat afara de la firma de comunica Centrade | Cheil, dupa mesajele aparute in mediul online, in cadrul campaniei #metoo care vorbeste despre cazurile de hartuire.

- Proiectul unei pasarele care sa uneasca centrul orasului de cartierul Tatarasi a fost luat in calcul dinainte de Revolutie, dar apoi, din diverse motive, s-a asezat praful peste acesta. Pasajul suprateran in continuarea Bd. Anastasie Panu si pana in Bd. Tudor Vladimirescu se va transforma, daca planurile…

- “Obiectivul de investitii a fost necesar a fi realizat pentru a face fata traficului aerian în continua crestere înregistrat în ultimii ani pe Aeroportul International Cluj. Noua platforma de stationare aeronave, are o suprafata totala de peste 20.000 mp si asigura…

- Unul dintre simbolurile municipiului Suceava, statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare, este in paragina dupa ce a fost lasat de izbeliste ani in sir. In cele din urma, Primaria Suceava a intocmit un proiect privind reabilitarea statuii, insa la licitatie nu s-a inscris nicio firma. Municipalitatea…

- Unul dintre simbolurile municipiului Suceava, statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare, este in paragina dupa ce a fost lasat de izbeliste ani in sir. In cele din urma, Primaria Suceava a intocmit un proiect privind reabilitarea statuii, insa la licitatie nu s-a inscris nicio firma. Municipalitatea…

- Politistii din Alba continua cercetarile pentru identificarea si tragerea la raspundere legala a autorilor furturilor a doua autoturisme, fapte ce ar fi fost comise in noaptea de 10/11 octombrie a.c. Ambele autoturisme au fost gasite si restituite pagubitilor. La data de 11 octombrie a.c., politiile…

- O femeie și copilul acesteia au ajuns in aceasta dimineața la spital, dupa ce au fost loviți de un autoturism pe strada Eroilor din Dej. Evenimentul rutier s-a petrecut in jurul orei 07:50, in municipiul Dej, pe strada Eroilor, in apropiere de intersecția cu strada Avram Iancu. O femeie in varsta de…

- Atelierele Pegas deschide joi cel de-al treilea mono store din Bucuresti, in mallul Afi Cotroceni, unde va aduce colectia integrala de biciclete si accesorii a brandului, reteaua ajungand la un total de cinci unitati la nivel national. In afara de cele trei magazine deschide deja in…