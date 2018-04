Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au luat decizia de a inchide podul metalic de la Maracineni dupa sarbatori pentru a se evita aglomeratia din aceasta perioada. Lucrarile vor demara incepand cu data de 12 aprilie. Documentatia de inchidere a podului a fost transmisa luni la Bucuresti, la Compania Nationala de Administrare…

- Angajații CJ Timiș au inventariat acele porțiuni de drumuri pe care sunt necesare reparații și de astazi au inceput lucrarile de asfaltare. “Avand in vedere necesitatea intreținerii tuturor drumurilor județene, de astazi am demarat lucrarile la șoseaua care face legatura intre Timișoara și autostrada…

- Traficul aerian cu avioane mari ar putea sa fie restricționat pe Aeroportul Otopeni. Aceasta solicitare a fost facuta de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR), care a realizat de curand o inspecție pe Aeroportul Henri Coanda. La final, AACR a trimis conducerii Companiei Naționale Aeroporturi…

- Ministerul Transporturilor a anunțat miercuri ca au inceput lucrarile pentru reabilitarea a 40 km de cale ferata pe distanța Simeria-Gurasada, parte a Coridorului IV pan-european. Se lucreaza de mai mulți ani pe diverse tronsoane intre Sighișoara și Curtici, lucrarilr au acumulat intarzieri, iar trenurile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International “Henri Coanda” Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2 pentru ca aceasta sa devina operationala…

- Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a programat pentru perioada urmatoare mai multe lucrari de reparatii si intretinere, care vor incepe din 12 aprilie si presupun repararea dalelor de beton degradate de la platforma 1 si a cailor de rulare aferente; lucrari de intretinere a stratului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a solicitat, marti, conducerii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) un grafic clar al lucrarilor pentru modernizarea pistei 1 a Aeroportului International "Henri Coanda" Bucuresti (AIHCB) si interventii la pista 2, astfel incat aceasta sa devina…

- Astazi, s-au demarat lucrarile de modernizare și reparații pe mai multe strazi din Municipiul Campia Turzii. Lucrarile efectuate de catre echipele SC.Domeniul Public S.A. reprezinta inceputul campaniei de reabilitare și modernizare

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, informeaza cetațenii ca, in perioada 30 martie – 6 aprilie a.c., se vor executa lucrari de intretinere/reparatii curente pe strada Marasesti – tronsonul dintre intersectia cu str. Cosminele si str. Eroilor. Lucrarile vor fi executate de…

- Comunicat. Continua lucrarile de intretinere si reparatii la nivelul municipiului Arad. Programate in intervalul martie-aprilie, acestea au suferit unele mici intreruperi cauzate de vreme. Zilele...

- "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. In paralel cu lucrarile de reparatii, firma constructoare deruleaza…

- A venit și nota de plata pentru pagubele produse de viituri. Repararea drumurilor distruse de ape costa peste un milion de euro. Oficialii de la Drumuri spun ca ar putea fi bani aruncați pe apa Sambetei, pentru ca șoselele nu sunt protejate impotriva inundațiilor.

- Cele doua contracte de finantare au fost semnate marti, la Brasov, de presedintele Consiliului Judetean (CJ), Adrian Vestea, si directorul general al ADR Centru, Simion Cretu. Proiectele "Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legatura) existent…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 7,1%, in luna ianuarie a acestui an fata de luna decembrie 2017, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 66,2%, pe fondul declinului lucrarilor de reparatii capitale cu…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10.00-17.00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- Guvernul a bugetat anul trecut aproape 40 de miliarde de lei pentru investiții, dar a reusit sa cheltuie doar 26,7 miliarde. Suma este in scadere fata de 2016 si 2015, cand investitiile statului au depasit chiar 41 de miliarde de lei. Iar din cauza amanarii proiectelor importante de infrastructura,…

- La sfarsitul anului trecut, primarul Nicolaie Kramer semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru asfaltarea drumului comunal Sichevita – Valea Rachitei. Pentru modernizarea celor sapte kilometri de drum, Ministerul Dezvoltarii aloca…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- Odata cu bugetul municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat și lista lucrarilor de reparații care se vor executa la unitațile de invațamant in acest an, majoritatea in perioada vacanței de vara. Suma totala alocata este de 850.000 lei. Lucrarile au fost stabilite pe baza solicitarilor transmise…

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Sectorul de constructii va creste in acest an cu 3,5%, urmand ca ritmul sa scada la 0,2% in 2019, pentru a urca la 1,9% in 2020, in conditiile in care anul trecut acest segment a consemnat un declin de 5,4%, potrivit prognozei actualizate a Bancii Transilvania. Statistica publicata astazi…

- In luna decembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. cu 22,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 4,4%.…

- In anul 2017, volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% fata de 2016, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Pe elemente de structura au avut loc caderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 24,6% si la…

- Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Bogdan Mindrescu, a demisionat, au declarat, joi, surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. "Directorul Companiei Aeroporturi Bucureşti a demisionat", au spus acestea, precizând că nu a fost menţionat motivul.…

- Muzeul Judetean Gorj a realizat un proiect pentru reabilitarea Casei Memoriale „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu. Lucrarile vor demara in primavara si vor fi realizate de angajatii Muzeului Judetean Gorj. Conducerea muzeulu...

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- N. D. Demarate in urma cu cativa ani, investitiile ce vizeaza reabilitarea si modernizarea Spitalului Municipal din Campina continua si anul acesta. Astfel, asa cum s-a anuntat si prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice, conducerea unitatii sanitare a lansat procedura necesara in…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) vrea sa urgenteze construcția conductei de gaze Ungheni-Chișinau, care dupa o serie de amânari este planificata sa fie gata abia la finele anului 2019, transmite mold-street.com Astfel MEI propune modificarea și completarea Legii privind…

- 69 de elevi din clasele 0 – VIII care frecventeaza cursurile la Rahau invața, dupa revenirea din vacanța de iarna, intr-un spațiu amenajat și dotat adecvat pentru activitațile școlare. Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul…

- Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau”, care a fost selectat pentru o finantare nerambursabila de 2.354.517 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. Pana la finalizarea…

- In octombrie, lucrarile de constructii au scazut cu 13,4% fata de luna octombrie a anului anterior. In noiembrie, volumul lucrarilor de constructii a scazut la cladirile nerezidentiale si la constructiile ingineresti. ”Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la…

- Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de întretinere si reparatii curente, cu 25,1%, si la lucrarile de reparatii capitale cu 19,9%. Pe obiecte de constructii au avut loc scaderi la constructiile ingineresti cu 23,2% si la cladirile nerezidentiale cu 14,1%. Cladirile rezidentiale…

- In luna noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta cu 7,3% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Fata de luna…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,8%, în primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, în conditiile în care volumul lucrarilor a scazut pe total ca serie bruta cu 6,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.…

- Lucrarile se vor concentra in cartierele Tiglina I, Mazepa I, Mazepa II, Siderurgistilor, Aurel Vlaicu, dar conducerea Primariei spune ca se va interveni si in alte zone, in functie de disponibilitatile financiare al municpalitatii.

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- Anul acesta ar putea aduce finanțarea necesara pentru cel mai aparte parc din județul Timiș. Este vorba de nu mai puțin de 32 de hectare de teren, majoritatea impadurite cu specii deosebite de arbori. Ne referim la parcul din Buziaș, unde s-a plimbat insuși imparatul Franz Joseph al Austriei, iar Nicolae…

- Reprezentanții Consiliului Județean Arad au inițiat procedurile de licitație pentru intocmirea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic necesara realizarii investiției „Reparații capitale Palatul Cultural – Muzeul Județean”. Documente existente Expertiza tehnica și DALI (Documentația…