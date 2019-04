Stiri pe aceeasi tema

- Iata 5 trucuri simple sa scapi de energiile negative din casa ta. Le poti aplica si la birou! 1. Creeaza spatii pentru fiecare scop Fiecare spatiu din casa ar trebui sa aiba o destinatie. De exemplu, dormitorul este pentru dormit. Scoate din dormitor toate obiectele care n-au legatura…

- iUmor. Sezon 6. Ediția 7. A fost o ediție cu sentimente puternice și accente macabre. Energiile negative au fost purificate, am fost martorii unei inmormantari amanate, iar Moartea a venit cu un mesaj pentru jurați. Un numar de magie din Japonia a incheiat seara.

- La capitolul ganduri negative toti suntem specialisti si excelam la acest subiect. Avem tendinta de a scoate la suprafata in mod predominant gandurile negative atunci cand avem cateva minute de liniste. Cand amintirile ne invadeaza, de multe ori acestea sunt negative. In opinia expertului in mindfulness…

- Dupa o zi obositoare la locul de munca, tot ceea ce ne dorim este sa ne detașam complet de stresul cotidian și sa ne relaxam. Este important sa gestionam așa cum trebuie și acele ore de relaxare, astfel incat sa nu ne simțim mai obosiți decat am fost inițial. Afla din urmatorul articol cum ne relaxam…

- Crina Abrudan este o mare iubitoare de animale. Vedeta are acasa un caine și 10 pisici și a vorbit pentru prima oara, despre cum e viața alaturi de ele, dar și ce probleme a intampinat din cauza acestora. "Eu am fost cu ideea de a lua un caine. Gabi nu a fost impotriva, dar nici nu a venit neaparat…

- Stii ca poti sa detectezi energiile negative cu ajutorul unui simplu ou? Ti-am captat atentia, nu?! Iata cum sa detectezi energiile negative cu un simplu ou! E umitor ce se intampla! Oul se foloseste din vremuri stravechi pentru a detecta fortele malefice sau este utilizat in magia neagra.…