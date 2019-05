Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a facut referire la numararea buletinelor de vot in cazul Laurei Codruta Kovesi in Comisia LIBE din Parlamentul European. ”Cum de revendicați un nou mandat de europarlamentar din moment ce ați subtilizat voturi la numararea votului pentru Kovesi?”, a intrebat Burduja.…

- Nu este usor sa alegi mobilierul potrivit pentru camera copilului. Spatiul va fi suficient de flexibil, astfel incat sa fie amenajat conform necesitatilor copilului, sa se potrivesca personalitatii lui si sa se adapteze schimbarilor fizice si psihice in decursul anilor. Exista insa niste pasi pe care…

- SOS vorbește despre nopți nedormite și o minte tulbure. Cantecul este prima piesa lansata dupa moartea lui Avicii și face parte de pe albumul TIM care va fi lansat post-mortem. Lumea a pierdut anul trecut un „geniu muzical”, dar el va continua sa existe. Ultimul sau proiect urmeaza sa fie lansat in…

- Anul acesta filmul Alien (regizat de Ridley Scott) implinește 40 de ani. Eveniment care unora dintre noi ne arata cat de mult am imbatranit sau, celor care sunt fani ai genului de film SF – ca practic de 40 de ani, puține filme științifo-fantastice s-au ridicat la nivelul lui Alien. Ba chiar mai mult,…

- Mai intai se aude un tril neașteptat. Vocea, fermecata parca, a unei pasari aparuta din noianul de ghețuri și zapezi, mai ales pentru cei care nu se bucura, inca, asemenea orașenilor, de confortul caldurii, la simpla atingere a celor mai inteligente aplicații tehnologice. La sat, ca sa-ți…

- Actrița britanica Emma Thompson a renunțat la lungmetrajul de animație Luck, dupa ce grupul Skydance l-a cooptat pe John Lasseter, fostul director de creație al Pixar și Disney. Decizia a fost confirmata de unul dintre agenții vedetei, potrivit Variety. Emma Thompson și-a imprumutat pentru scurt timp…

- Piesa „Find My Love” este o noua colaborare intre rapperul Nas și Amy Winehouse, decedata in 2011. Cantecul intregistrat cu regretata artista in timpul unui jam session a fost lansat pe Internet chiar de producatorul muzical Salaam Remi. Este vorba despre același producator care ii aducea impreuna pe…

- Primul trailer din "Frozen 2" a fost vizionat de 116,4 milioane de ori in primele 24 de ore, cel mai mare numar inregistrat vreodata de un trailer de animatie. Printre alte animatii, "Incredibles 2" de la Pixar si Disney a fost detinatorul recordului precedent cu 113,6 milioane de vizualizari. Filmul…