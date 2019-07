Stiri pe aceeasi tema

- Theo Hayez a fost vazut ultima data in Byron Bay, la circa 750 de kilometri nord de Sydney. In pofida unor operatiuni de amploare desfasurate atat pe uscat cat si pe mare, tanarul pare sa fi disparut fara urma, astfel ca politia statului New South Wales a declarat ca a 'suspendat operatiunile fizice…

- Persoanele care au un nivel prea mare de fier in sange prezinta un risc ridicat de a dezvolta diabet si boli de ficat, conform concluziilor unui studiu international publicat vineri, citat de agentia Xinhua. In timp ce problemele de sanatate asociate cu deficienta de fier au fost bine documentate de…

- A trecut un an de la eliberarea in salbaticie a turmei de zimbri adusi de la rezervatii din Germania si Romania. Animale din Muntii Poiana Rusca au fost monitorizate de specialisti pentru a se vedea cum s-au adaptat.

- Ashleigh Barty a invins-o in optimi pe sportiva din Kazahstan Iulia Putinteva, numatul 43 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-2, in doua ore si cinci minute. Simona Halep s-a calificat in sferturi tot miercuri, trecand de jucatoarea Viktoria Kuzmova din Slovacia, locul 46 WTA, scor 6-0, 6-0. Halep…

- Toate pisicile salbatice din Australia vor fi omorate, intenționeaza guvernul local, din cauza faptului ca s-au inmulțit incontrolabil și ucid speciile protejate de mamifere și pasari. 2 milioane de pisici salbatice vor fi ucise cu carnați otraviți, despre care medicul care a contribuit la dezvoltarea…

- Potrivit rezultatelor unui test clinic de referinta, efectuat de Institutul George pentru Sanatate Globala din Sydney, Australia, o substanta medicamentoasa a redus cu 33% riscul de insuficienta renala, cu 30% pe cel de insuficienta cardiaca si a diminuat cu 20% posibilitatea de aparitie a unor evenimente…

- Un nou tratament revolutionar pentru boli renale aduce o speranta uriasa ''sutelor de milioane de persoane din intreaga lume care sufera de diabet'', relateaza luni Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit rezultatelor unui test clinic de referinta, efectuat de Institutul George pentru Sanatate Globala…

- Un nou tratament revolutionar pentru boli renale aduce o speranta uriasa ''sutelor de milioane de persoane din intreaga lume care sufera de diabet'', relateaza luni Xinhua. Potrivit rezultatelor unui test clinic de referinta, efectuat de Institutul George pentru Sanatate…