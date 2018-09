Pisicile nu sunt atât de pricepute la prins şoareci pe cum se credea, relevă un nou studiu Sobolanii sunt experti in evitarea pericolului, iar eliberarea pisicilor in natura pentru starpirea lor nu contribuie la diminuarea populatiilor de rozatoare si are un efect negativ asupra mediului, conform unui studiu recent realizat de o echipa de oameni de stiinta americani, citat de UPI.



In cursul cercetarii, cu o durata de 79 de zile, oamenii de stiinta au inregistrat doar doua cazuri de decese ale rozatoarelor din cadrul unei populatii locale ca urmare a atacurilor pisicilor.



''Ca orice prada, sobolanii supraestimeaza riscul'', a explicat cercetator… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

