- Pompierii aradeni au avut astazi o intervenție cu totul speciala. Ei au fost chemați sa salveze o pisica dintr-o fantana in care a cazut. „Deși pisica are 9 vieți intervenția pompierilor a facut diferența. Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu echipajul de cautare-salvare in localitatea Andrei…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de luni spre marti, intr o casa din judetul Arad, cauza probabila a declansarii flacarilor fiind o tigara lasata aprinsa, conform Agerpres.roIncendiul a izbucnit la o casa din localitatea Livada, aflata la cativa…

- LIVADA. Alte doua persoane – proprietarul locuinței și soția acestuia – au fost transportați la spital cu arsuri la maini și intoxicații cu fum. Barbatul decedat in incendiu – in varsta de 68 de ani – era cumnatul proprietarului. “Detașamentul de Pompieri Arad…

- Toate subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au fost implicate in misiuni de intervenție in ultimele 24 de ore. Din cele 14 incendii, 12 au fost de vegetație uscata, unul la o casa și unul la un post trafo. Vineri dimineața – in jurul orei 04.00 –…

- Un copil de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud a cazut, marti, intr-o fantana, de unde a fost scos in stop cardiorespirator de catre pompierii militari, scrie Agerpres. Detasamentul de Pompieri Aiud a intervenit marti in Livezile, pentru salvarea unui copil in varsta de 2 ani, care a cazut intr-o…

