Stiri pe aceeasi tema

- Finul de cununie al lui Vasile Blaga a fost reținut cu mascații, alaturi de un celebru interlop. Acesta a fost acuzat ca a fost complice la spargerea unor vile. Bunurile furate din una din casele de lux se ridica la suma de 10.000 de lei. Conform Romania TV, finul lui Vasile Blaga, Coriolan Pop Bruchental, a…

- Coriolan Pop Bruchental, fin al europarlamentarului PNL Vasile Blaga si patron de restaurant si firma de constructii, a fost retinut alaturi de un interlop celebru din Iasi, supranumit „Passaris de Romania”, dupa ce au comis mai multe spargeri.

- In data de 13 iulie a.c., in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Audi, cetateanul din R. Moldova, C.V., in varsta de 30 de ani. La controlul de…

- Astfel, in Top Shanghai 500 se regasesc in acest an Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi si, pentru cel de-al treilea an la rand, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi. Trebuie remarcat ca, in clasamentul general pentru…

- La sfarsitul lunii iunie a anului 1940, aproape o treime din populatia evreiasca a orasului Iasi a fost masacrata. O parte a celor ucisi au fost plimbati cu ”trenurile mortii” si lasati sa moara in chinuri. Cunoscut drept ”Pogromul de la Iasi”, acest masacru indreptat impotriva evreilor a fost una dintre…

- Trupe de teatru profesioniste de limba idis din SUA, Israel, Franta, Republica Moldova, formatii si interpreti de muzica klezmer de renume mondial vor participa, in perioada 29 mai - 2 iunie, la cea de-a patra editie a Festivalului International de Teatru Idis - TES FEST, informeaza un comunicat…

- ''Nu mai este PSD-ul acela de speriat. E ranit, e in cea mai slaba forma din ultimii 30 de ani. Nu am avut niciodata ocazia ca acum sa il punem jos. I-ati vazut si ieri, la Iasi, nu si-au putut tine mitingul decat aparati de jandarmi. Primul-ministru fugea prin Cluj, poate astazi fuge prin Arad.…

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…