Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor cu boala genetica Fabry este de patru ori mai mare decat in anul 2015. Specialistii spun ca, daca diagnosticul bolii este precoce, terapia de substitutie enzimatica poate fi instituita rapid, iar debutul si evolutia bolii pot fi mult intarziate.

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Silvia Zavadovschi. Se spune ca dragostea materna este unica, fara limite și suficient de puternica încât sa depașeasca orice obstacol. Desigur, sunt și femei care-și lasa copiii sau manifesta un comportament neglijent fața de progeniturile lor. Doar…

- Albirea parului este un proces care se produce in jurul varstei de 40-50 de ani, insa acesta are loc mult mai devreme. Depigmentarea parului poate fi un indicator al starii de sanatate. Albirea parului, numita și caniție, are loc atunci cand melanocitele, celulele care asigura culoarea parului, inceteaza…

- Un barbat, recent intors din spital dupa ce a suferit o operație, a fost fotografiat dormind cu o pisica pe piept. Nimic neobișnuit pana acum. Numai ca familia nu are nici o pisica, iar animalul se pare ca a intrat pe ușa intredeschisa, transmite metro.

- Care sunt beneficiile ascunse ale… bolii? Boala este consecința unor convingeri false, adanc inradacinate in ființa celui bolnav, uneori atat de adanc, incat ajung sa se manifeste la nivelul corpului fizic și putem vorbi in acest caz despre somatizare. In opinia cunoscutului psiholog Laura Maria Cojocaru,…

- iUmor. Sezon 6. Ediția 7. A fost o ediție cu sentimente puternice și accente macabre. Energiile negative au fost purificate, am fost martorii unei inmormantari amanate, iar Moartea a venit cu un mesaj pentru jurați. Un numar de magie din Japonia a incheiat seara.

- Depresia este de multe ori o boala greu de detectat. Este considerata boala sufletului, iar rugaciunea este pentru multe persoane o alinare și-un ajutor atunci cand sunt suparate sau cand au greutați.

- Peste mai puțin de o luna, Antonia Maria Popa, o fetița de nici doi anișori din localitatea aradeana Cruceru, va fi supusa unei complicate intervenții chirurgicale, in Italia, la Spitalul ”San Matteo” din Pavia. Copila, diagnosticata cu leucemie mieloblastica de tip M7, a fost mutata intr-o camera speciala,…