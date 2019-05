Piscine, jacuzzi si plaja artificiala pentru Dragnea si Tariceanu. Cat cheltuie RAAPPS pe confortul alesilor

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), societate care gestioneaza imobilele ce pot fi folosite de alesi, a atribuit deja unui SRL contractul pentru constructia unei piscine, a unui jacuzzi si a unei plaje artificiale in incinta unor vile de protocol de pe malul marii.

- RAAPPS a incheiat un contract de peste 600 de mii de euro cu o firma de construcții pentru realizarea a doua piscine, a unui jacuzzi, a unei plaje artificiale și a unui bar pentru vilele de protocol de la Neptun folosite pe timpul verii de președinții Camerei Deputaților și Senatului, de premier și…

- „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul r de la apropiati, de la prieteni, au fost si meaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc", a declarat Firea. Ea a precizat ca „in acea perioada…

- Kelemen Hunor a oferit, astazi, mai multe explicatii, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Arad, cu privire la decizia UDMR de a sustine modificarile la Codul Penal si a celui de procedura penala, adoptate astazi in Camera Deputatilor. Astfel, liderul UDMR a precizat ca nu a fost adaugata…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei Klaus Iohannis a vrut referendum. Acum doi ani. Dupa care a vrut sa se gandeasca. S-a gandit. Apoi, in fine, a anunțat ca-l face. Taman in ziua alegerilor. Apoi s-a mai gandit. La intrebare. Și a decis sa intoarca macazul. Sa schimbe tema. Ba nu. Doua…

- Uniunea Salvati Romania ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Guvern, dupa o noua modificare prin OUG a legilor justitiei. "OUG ul lui Tudorel este un dezastru pentru justitia din Romania,…

- "Din discutia pe care am avut-o si cu domnul Dragnea, si cu domnul Toader, am inteles de la domnul Toader ca nu exista o prevedere constitutionala explicita despre ce se intampla la sfarsitul perioadei de interimat pentru un minister. Parerea mea este ca presedintele trebuie sa reflecteze foarte…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica seara, ca PMP va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale, iar in turul doi il va susține pe Klaus Iohannis. Basescu a mai spus ca actualul președinte al Romaniei are șanse mari sa obțina un al doilea mandat, pentru ca are contracandidați…