Piscină de 600 de mii de euro pentru vilele unde merg Dragnea și Tăriceanu RAAPPS a incheiat un contract de peste 600 de mii de euro cu o firma de construcții pentru realizarea a doua piscine, a unui jacuzzi, a unei plaje artificiale și a unui bar pentru vilele de protocol de la Neptun folosite pe timpul verii de președinții Camerei Deputaților și Senatului, de premier și de judecatorii CCR, la cerere. Conform caietului de sarcini semnat de directorul RAAPPS, Marius Grajdan, proiectul presupune construcția a doua piscine intr-un spațiu verde de peste 1000 de metri patrați, la ”un imobil situat in complexul Lotus”. Una dintre piscine trebuie sa aiba 278 de metri patrați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

