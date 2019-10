Primul program pe care il vom derula pana la finele anului este ''Femeia antreprenor", mult imbunatatit fata de editia anului 2018, iar programul UNCTAD il vom avea pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri saptamana viitoare, a declarat, joi, secretarul de stat in MMACA Paula Pirvanescu, la conferinta "Fondurile Europene". "Primul program pe care il vom derula pana la finele anului este programul 'Femeia antreprenor', un program de educatie antreprenoriala si de business in toate fazele. L-am pregatit. Este mult imbunatatit fata de editia anului 2018, cand am venit cu aceste…