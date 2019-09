Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza joi, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, cea de a doua editie a International Business Forum - IBF, un eveniment dedicat impulsionarii companiilor din Romania pentru expansiunea pe pietele din strainatate si sporirea…

- Romania ar putea beneficia de expertiza germana in domeniul digitalizarii administratiei publice, in proiecte 'smart city' sau in domeniul educatiei vocationale si duale, informeaza Ministerul pentru Mediul Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), intr-un comunicat de presa, transmis marti…

- Romania a exportat, in primele patru luni ale acestui an, 560.378 tone seminte de floarea soarelui (chiar sfaramate), conform datelor publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Exporturile de seminte de floarea soarelui au fost cu 50.501 tone mai mari comparativ cu cele…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation. Start-up Nation continua in parametrii stabiliți inițial – 10.000 de firme finanțate, iar…

- MMACA a publicat lista celor 10.000 de beneficiari care vor primi finanțare prin Start-up Nation. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up…

- Mai multe firme romanesti de design vestimentar si bijuterii sunt prezente, incepand de duminica, la targul de profil Pure/Scoop London, intr-un pavilion expozitional cu o suprafata de 179 metri patrati, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), care organizeaza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza, marti, conferinta de inchidere a doua proiecte ce au vizat finantarea IMM-urilor si promovarea exporturilor acestora.

- Companiile romanesti prezente in cadrul misiunii economice de promovare a domeniului IT&C la Summit-ul pentru Investitii SelectUSA din Washington, au semnat impreuna cu alte 66 de companii din 12 tari, angajamentul "Pledge to America's Workers', prin care isi anunta planurile privind crearea…