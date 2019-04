Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria au o multitudine de oportunitati pe care le pot valorifica in plan economic bilateral si regional, iar climatul de afaceri stimulativ, ritmul alert de dezvoltare si interconectarea celor doua economii permit aprofundarea cooperarii sectoriale, in special in industrie, infrastructura…

- Acordul dintre Uniunea Europeana si Canada, CETA, a dus la eliminarea a 98% din taxele vamale pentru exportatorii si importatorii romani si la deschiderea pietei de servicii canadiene pentru companiile romanesti, potrivit ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, s-a intalnit azi, 7 martie, la Hanovra cu Stephan Weil, prim-ministrul landului german Saxonia Inferioara, cu care a discutat despre oportunitați de cooperare economica atat in plan instituțional, cat și privat.Citește…

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…

- Creșterea comerțului bilateral și deschiderea piețelor din Africa de Nord și Orientul Mijlociu pentru companiile din Romania au reprezentat temele principale pe agenda vizitei oficiale in Egipt, efectuate de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, in perioada…

- Supervizat de specialistii de la Centrul de Productivitate din Coreea (KPC), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat luni un program de transfer de cunoaștere dinspre Coreeea de Sud spre Romania.Proiectul Knowledge Sharing Program (KSP) este destinat creșterii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Centrul de Productivitate din Coreea (KPC) au lansat luni procesul de implementare a unui program de transfer de cunoaștere, in vederea creșterii productivitații, și de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri, pe baza experienței economiei…