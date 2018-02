Stiri pe aceeasi tema

- Piromanul Petrica Mandrila, poreclit „Polonic” (35 de ani), din orasul sucevean Brosteni, a fost aproape de a ramane pe drumuri, dupa ce apartamentul sau a fost cuprins de flacari. Acesta are doua condamnari la activ pentru incendierea unei vile si a unei pensiuni din Suceava, precum si a unui bloc…

- Proiectul „10 pentru folclor", editia a III-a, reuneste in acest an peste o suta de artisti populari din judetul Suceava si nu numai. Activitatile culturale se vor desfasura, in perioada 12 - 16 februarie, in localitatile Suceava, Radauti, Cajvana, Brosteni, Radaseni, Hantesti, Arbore, ...

- Un barbat pe nume Victor Oros a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru braconaj. Acesta a fost trimis in judecata pentru ca in vara lui 2014 a omorat un mistret intr-o padure din Carlibaba, judetul Suceava. Sentinta instantei este definitiva.

- Unitatea de asistenta medico-sociala din Broșteni, care functioneaza pe post de camin-spital, deoarece asigura și urgentele medicale din zona, se confrunta cu mari probleme financiare, ca de altfel toate celelalte institutii de acest tip din judet. Consilierul judetean PSD Gheorghe Apetrei a supus ...

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Din totalul celor 4.458 de persoane care au beneficiat de masurile compensatorii prevazute de Legea nr. 169/2017 ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%, informeaza luni un comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Potrivit sursei citate, in perioada…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti, ce facea parte dintr-o grupare de talhari ce atacau batrani din Suceava si Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul de…

- Cei sapte violatori din Vaslui care au scandalizat opinia publica in 2015 se numara printre beneficiarii recursului comensatoriu, trei dintre ei pregatindu-se de liberarea conditionata. Cei sapte tineri au fost condamnati in 2015 la pedepse cuprinse intre 6 si 10 ani de inchisoare.

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a încercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei.

- ASTEPTARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi se apropie de finalul ultimului dosar in care fostul subprefect Sergiu Marian este judecat pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar mai sunt judecati si fostul subprefect Vasile Catalin Cupsan, condamnat deja cu suspendare intr-un alt dosar de coruptie, Agentia…

- ANUNȚ Comisia Sociala din cadrul Primariei Municipiului Campia Turzii aduce la cunoștința faptul ca in blocul ANL 2004 s-a eliberat un apartament cu 2 camere. Conform prevederilor Legii nr.152/1998, art.8

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a realizat o actualizarea a datelor privind deținuții eliberați din inchisoare ca urmare a aplicarii Legii recursului compensatoriu. Astfel, pana la data de 7 ianuarie 2018 au fost eliberate 941 de persoane. Alte cateva mii au fost eliberate condiționat.

- In vederea informarii corecte a opiniei publice, referitor la situatia persoanelor condamnate care beneficiaza de prevederile Legii 169 2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor ANP transmite urmatorul mesaj: In perioada 19.10.2017 ndash; 07.01.2018, din unitatile subordonate Administratiei Nationale…

- Doi barbati, de 25 si 34 de ani, au ajuns la sfarsit de saptamana in arestul IPJ Suceava, dupa ce au fost prinsi in trafic sub influenta bauturilor alcoolice si fara permise de conducere. Ei s-au ales cu dosare de cercetare penala, dupa ce au pus in pericol siguranta traficului rutier.In primul caz…

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- Un barbat de 42 de ani eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compensatoriu, a fost retinut de politistii pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Dupa 19 octombrie, data intrarii in vigoare a Legii privind recursul compensatoriu, instanțele de judecata au admis liberarea condiționata a 2.297 de persoane. Acestea se adauga celor 833 de persoane...

- O asociere de firme formata din „Mopan” Suceava, „Parisienne a la Vys” Falticeni, „Buzdea Com” Falticeni și „Sava Cazac” Broșteni va livra in unitațile școlare din județ produsele de panificație, in cadrul programului guvernamental „Cornul și laptele”. Vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc,…

- Politistul ranit ieri dimineata este in continuare stare foarte grava. A fost operat, dar este in terapie intensiva, iar medicii se feresc sa faca prognosticuri. Omul legii a fost taiat cu o sabie in timpul unor perchezitii intr un dosar de trafic de droguri. Cel care l a ranit este un recidivist.Ofiterul…

- Șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, a declarat marți ca agresorul polițistului din Suceava, ce a fost lovit in cap cu o sabie, nu se afla la prima intalnire cu Poliția, el fiind cercetat in acest an intr-un alt dosar de crima organizata. "Fac precizarea ca agresorul nu este la prima…

- Politistii efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 52 de ani din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. "La finalul saptamanii trecute, in data de 2 decembrie, politistii…

- Un barbat din judetul Giurgiu condamnat pentru vatamare corporala grava viol si eliberat in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv, el fiind urmarit penal pentru omor, fapta producandu-se la o luna de la punerea in libertate a acestuia.

- Și-a agresat bunica, dupa ce a fost eliberat condiționat. Libertatea nu este pentru toți, chiar daca comisiile de eliberare condiționata decid acest lucru. Cel mai proaspat exemplu a fost dat in Tulcea de un tanar proaspat eliberat din penitenciar, condamnat pentru fapte cu violența. In dupa amiaza…

- Liderul gruparii care a furat arme din unitatea militara de la Ciorogarla, Eugen Preda, a fost eliberat conditionat in baza legii recursului compensatoriu, dupa ce Judecatoria Focsani i-a admis cererea de liberare conditionata, iar decizia magistratilor nu a fost contestata.Eugen Preda, considerat…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind cresterea valabilitatii pasaportului simplu electronic…

- Eugen Preda, liderul Clanului Sportivilor, a fost eliberat din penitenciar, el beneficiind de legea recursului compensatoriu. Liderul clanului Sportivilor, Eugen Preda, care a furat arme din unitatea militara de la Ciorogarla, respira din nou aerul libertatii: marti seara, el a fost eliberat conditionat…

- Este haos total in sistem dupa aplicarea legii recursului compensatoriu. Nimeni nu a inteles, pana acum, care este numarul exact al detinutilor eliberati. Initial, sindicalistii vehiculau eliberarea a peste 1000 de persoane, insa recent, chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, acuza sindicalistii…