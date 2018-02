Stiri pe aceeasi tema

- Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza CNSCBT. In total, in Romania au fost inregistrate, in aceasta iarna, 17 decese din cauza gripei. Opt dintre decese au fost raportate in aceasta saptamana, fiind vorba despre o fetita de 8 ani din…

- Saisprezece persoane au murit din cauza gripei, in aceasta iarna, cand la nivel national s-au inregistrat 543 de cazuri de gripa, conform informatiilor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, au fost inregistrate 16 decese confirmate…

- Peste o mie de bacauani au reclamat, anul trecut, la Avocatul Poporului, incalcari ale drepturilor de catre autoritati sau institutii publice. Cei mai multi au mers in audienta, iar cateva sute de sesizari au fost transmise in scris sau telefonic. 8 anchete (5 in Bacau si 3 in Neamt) deschise de Avocatul…

- Consiliul Județean Cluj a primit din partea Ministerului Sanatații acordul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, in sensul reducerii cu 19 unitați a numarului de paturi destinate strict bolnavilor diagnosticați cu tuberculoza. Avand la…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- In perioada 29 31 ianuarie 2018 se va efectua un transport agabaritic pe ruta: IMGB DN Centura Bucuresti A2 DN21 Slobozia DN2A Tandarei DN2A Harsova DN2A Ovidiu A4 Constanta Poarta 7 Etapele de desfasurare ale transporturlui sunt stabilite de politia rutiera care asigura insotirea vehiculelor cu depasiri.…

- PROBA… Corpul de audit al primarilor de comune din judetul Vaslui va intra in activitate de la 1 martie 2018, anunta presedintele Asociatiei Comunelor din Romania, Neculai Moraru, primarul comunei Falciu. Pentru aceasta, incepand cu primele zile ale lunii februarie, ACoR Vaslui va organiza concurs pentru…

- Intr-o localitate din judetul Neamt, fiecare dintre asistatii social trebuie sa ajute la treburile gospodaresti trei persoane in varsta, in timpul iernii. In caz contrar, ei risca sa piarda banii de ajutor social. Primarul comunei Icusesti din judetul Neamt a pus la treaba persoanele care iau ajutoare…

- Un studiu realizat in judetul Botosani, in randul elevilor, a scos la iveala o realitate ingrijoratoare. Conform datelor, 95% din adolescenti au consumat ocazional bauturi alcoolice. Totodata, mai mult de jumatate consuma alcool lunar. Acelasi studiu a aratat ca cel putin 45% din elevii din judetul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. In ...

- Trei focare de tuberculoza au fost descoperite in judetul Calarasi. Cazurile unde a lovit TBC ul au fost descoperite intr un azil de batrani, intr un liceu, dar si intr o gradinita unde virusul a bagat o in spital chiar pe asistenta medicala. Autoritatile locale sunt in alerta, potrivit Romania TV.Potrivit…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda directorului general al Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt sa dispuna masurile legale care se impun pentru asigurarea protectiei drepturilor copiilor folositi in activitati de cersetorie in judetul Neamt. "Directorul general al…

- SCANDAL… Un document care a pus pe jar mii de familii din judet, contestatul formular pentru declaratia 600, va fi analizat in Parlament, in aceasta saptamana. Mii de vasluieni, care obtin venituri din drepturi de autor, trebuie sa mearga la subunitatile Administratiei judetene a Finantelor Publice…

- In judetul Cluj, din cate se pare, mai multe persoane au semnalat prin intermediul retelei de socializare Facebook faptul ca au un apel pierdut de la un acelasi numar strain! Din pacate, o serie de ghinionisti au apelat inapoi numarul de telefon crezand ca sunt rude din strainatate! Read More...

- Sute de gospodarii din Gorj au ramas joi fara energie electrica din cauza vantului care a afectat retelele. 265 de consumatori de energie electrica erau nealimentati din cauza avariilor pe retelele de joasa tensiune. Localitatile in care mai multe gospodarii ...

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Peste 2.000 de gospodarii din județul Alba au ramas, joi, fara energie electrica, din cauza vremii nefavorabile, caderi de zapada și vant puternic, mai multe echipaje ale distribuitorului de energie electrica fiind in teren și incearca remedierea defecțiunilor. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi informeaza ca, la ora 5:30, in urma ninsorilor care au cazut in cursul noptii, circulatia era ingreunata pe mai multe tronsoane de drumuri nationale din regiunea Moldovei, dupa cum urmeaza: DN 11A Podu Turcului – Ivanesti si Radacinesti – Lehancea judetul…

- In cursul anului trecut, numarul pomilor de Craciun taiați ilegal “a scazut puternic”, ca urmare a intensificarii controalelor efectuate de catre personalul Direcțiilor Silvice județene, cu sprijinul polițiștilor, al jandarmilor și al angajaților Garzii Forestiere, conform unui comunicat de presa al…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a cerut, luni, adoptarea unor masuri urgente pentru identificarea persoanelor care au incendiat, duminica seara, autoturismul personal al unui ofiter din cadrul Politiei municipiului Roman. Panaite considera ca incidentul de duminica seara este ‘deosebit de…

- Potrivit acestuia, barbatul conducea o autoutilitara care a intrat intr-un autotren care circula in fata sa. In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat, avand nevoie de interventia echipelor de la ISU pentru a fi scos din cabina. El a fost preluat de o ambulanta si transportat…

- Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuratei (41km). Seismul s-a produs la ora 5.31, in judetul Braila, la adancimea de 10.4 kilometri. In 24 noiembrie, in aceeasi zona s-a produs un cutremur…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Neamt a alertat autoritatile cu privire la existenta, in padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', din judetul Neamt, a zeci de elemente de munitie neexplodata. Arsenalul a fost ridicat de reprezentantii ISU.

- Un bebelus de sase luni din judetul Neamt a murit din cauza rujeolei, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. De la debutul epidemiei, numarul de imbolnaviri a ajuns la 12.279.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a transmis ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 29 decembrie a.c. este 10.279, dintre care 37 de decese. Cel de al 37 deces din pricina rujeolei, confirmat prin izolare virala, a fost…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- În urma cu puțin timp, la la locuințe sociale din localitatea Valul lui Traian a izbucnit un incendiu! Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la un scurtcircuit la o priza, la parterul blocului, într-un apartament în care locuiește o familie cu patru…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri, mai bine de trei ore, pe DN 68A Lugoj-Deva, in urma unui accident violent soldat cu un mort și patru raniți grav. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:30, pe raza localitații Coșevița, la kilometrul 53+700, la limita cu județul Hunedoara. Șoferul…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Polițișii Serviciului Județean Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca in stația CF Ploiești Vest unui barbat de 48 ani, din comuna Vadu Izei, județul Maramureș, i s-a furat un portofel in care se gasea suma de 3800 lei și documentele personale. In urma verificarilor…

- AJOFM Dambovita anunta ca Portugalia ofera 300 locuri de munca in domeniul agricol - recoltare zmeura, prin intermediul Retelei EURES. Selectia candidatilor se va desfasura in Roman (judetul Neamt) - 17 ianuarie 2018 si Braila (judetul Braila) – 19 ianuarie 2018.

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Temperaturile ridicate din ultima perioada duc la fenomene neobișnuite. In județul Neamț au inceput sa infloreasca ghioceii. In zona a nins de mai multe ori și au fost temperaturi scazute pe timpul nopții, insa creșterea gradelor in termometre s-a facut vizibil simțita.

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie au identificat o persoana banuita de savarsirea mai multor infractiuni de distrugere prin incendiere. Astfel, barbatul de 33 ani, din comuna Slobozia Conachi ar fi incendiat, in seara de 29 noiembrie, subsolul si podul unui bloc de pe strada Cezar, aprinzand mai…

- Un barbat de 33 de ani este anchetat pentru distrugere si violare de domiciliu dupa ce a a aprins mai multe resturi de lemn si bidoane din plastic intr-un bloc, incendiind subsolul si podul imobilului si provocand panica printre localatari.

- Un barbat din judetul Alba , localnic al comunei Bistra a facut un gest cu totul neasteptat. Acesta si-a dat foc la casa in care locuia, cu riscul ca focul sa se extinda si la alte case. Cand au ajuns pompierii barbatul a facut ceva de neimaginat.

- Un ursulet infometat se plimba nestingherit pe strazile comunei Tarcau, din judetul Neamt. Localnicii spun ca au vazut animalul care cauta hrana, inca de sambata seara. Sunt tot mai multe cazuri de acest fel in ultima luna.

- Singurul polițist din județul Neamț și unul dintre cei trei din țara care au fost avansați la excepțional de Ziua Naționala este agentul șef adjunct Ionuț George Gaboroi, de la Poliția Rutiera Bicaz. Polițistul nu doar ca are faima unui agent ”rau”, care nu iarta pe nimeni daca incalca regulile rutiere,…

- La data de 27.11.2017, in urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj,…

- Oamenii legii au deja un suspect in cazul tripului asasinat din Satu Mare, comis in comuna Apa , acolo unde doi soți și mama unuia dintre ei au fost uciși. Mai multe surse au declarat pentru PresaSM ca ar exista deja un suspect principal in cazul triplului asasinat din comuna Apa. Din cate se pare,…

- Ieri, in jurul orelor 14.30, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenții s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona centrala a orașului, un grup de 4 persoane tulburau ordinea și liniștea publica, deranjand vizibil trecatorii.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pompierii intervin, la ora transmiterii stirii, in localitatea Stejaru, comuna Pangarati, dupa ce o masina a cazut in canalul de fuga al hidrocentralei din zona. Potrivit ISU Neamt, se intervine cu o barca, un echipaj de scafandri si o autospeciala SMURD de Terapie Intensiva Mobila, scrie…