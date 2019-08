„Piraţii şoselelor” – în vizorul poliţiştilor prahoveni F. T. In perioada 1 – 4 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul inspectoratelor de poliție județene au derulat o acțiune pentru depistarea persoanelor care efectueaza taximetrie ilegala, fiind prinși 244 de șoferi care efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane. Totodata, a fost dispusa – pana la definitivarea cercetarilor – tragerea pe dreapta (indisponibilizarea) a 201 de mașini folosite de catre „pirații șoselelor”. In contextul raziilor derulate timp de patru zile, tot la nivel național au fost efectuate 7.564 de testari cu etilotestul, fiind reținute 21 de permise de conducere… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

