- O echipa de cercetatori din China aflata la bordul vasului de cercetare (stiinta) a fotografiat marti mai multe ''gradini subacvatice'' in care abunda corali multicolori si bureti, pe un munte submarin din Groapa Marianelor din vestul Oceanului Pacific, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite duminica in Egipt, in urma unei explozii care viza un autobuz turistic, langa un muzeu nou construit in apropiere de piramidele din Giza, au anuntat doua surse de securitate, potrivit Reuters.Majoritatea celor raniți sunt turiști straini, au spus sursele.…

- Situl descoperit recent are forma literei "L" si i-a uimit pe arheologi. Picturile cu heroglife de pe pereti au fost atat de bine conservate, incat expertii au reusit sa recolteze amprentele pictorului care le-a realizat. Mormantul este facut din calcar, in timp ce picturile extrem de colorate…

- Echipele de interventie au descoperit epava avionului de vanatoare Lockheed Martin F-35 al aviatiei japoneze, disparut marti deasupra Oceanului Pacific, in apropierea coastelor nipone, dar soarta pilotului...

- Japonia a decis suspendarea zborurilor avioanelor multirol F-35, dupa disparitia unei aeronave de acest fel deasupra Oceanului Pacific, relateaza site-ul DefenseNews.com potrivit mediafax. Ministrul nipon al Apararii, Takeshi Iwaya, a declarat ca zborurilor celorlalte 12 avioane F-35 vor fi…

- Trupa californiana Red Hot Chili Peppers a sustinut la sfarsitul saptamanii trecute un concert la Piramidele din Giza, in Egipt, in fata a peste 10.000 de persoane, iar evenimentul a fost transmis live, relateaza Reuters. Cu cele trei monumente antice in spatele lor, trupa de funk rock…

