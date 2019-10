Piramidă finacnciară de 200 de milioane de euro, în Olanda. Cum au fost înșelați oamenii Marcin P. a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, iar sotia sa Katarzyna - la 12 ani si sase luni de detentie. Faptele dateaza din anii 2009-2012. Conform unei scheme clasice, cuplul le promitea deponentilor sa isi investeasca banii in aur sau in alte metale pretioase si, pe masura ce piramida crestea, le oferea la inceput dobanzi importante, mergand pana la 16% pe an. Acuzati de asemenea de spalare de bani, deoarece fondurile primite treceau prin numeroase conturi si firme ale grupului lor, printre care si o companie aeriana low-cost, OLT Express, care a dat rapid faliment, cei doi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal polonez a condamnat miercuri la pedepse grele cu inchisoarea un cuplu care a pus la cale o piramida financiara ce a atras echivalentul a circa 200 de milioane de euro de la aproximativ 18.000 de clienti pentru societatea lor de investitii Amber Gold, relateaza AFP potrivit Agerpres. Marcin…

- Acum vor incepe negocierile pentru obtinerea unui acord de divort revizuit, cu mai putin de o saptamana inainte de summitul UE de la Bruxelles la care se spera ca va avea loc finalizarea intelegerii. Vineri, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca a primit "semnale promitatoare"…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, l-a admonestat vineri pe seful statului turc Recep Tayyip Erdogan pentru faptul de a fi amenintat sa trimita milioane de refugiati sirieni in Europa si a criticat aspru ofensiva turca in nordul Siriei, apreciind ca destabilizeaza regiunea,…

- Exodul creierelor: 2 milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au…

- El a precizat joi, dupa sedinta forului judetean, ca a fost aprobata documentatia tehnico-economica pentru viitorul centru de ingrijire si asistenta, iar realizarea obiectivului va dura doi-trei ani. "Este o investitie noua. La Falcoiu, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a trimis, luni, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care propune o serie de modificari ale acordului Brexit, inclusiv inlocuirea mecanismului "backstop" pentru frontiera irlandeza cu "aranjamente alternative". Liderul de la Londra…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…