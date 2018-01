Pippidi: Dosarele lui Dragnea și Tăriceanu, în momente STRATEGICE ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern in strada, cand prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa. Cred ca alternativa bine construita care convinge in alegeri este calea inainte, ca radicalizarea de azi ar fi fost evitata daca DNA nu inculpa in momente strategice pe Dragnea și Tariceanu. Incercarea prea directa de a influența jocul politic a contribuit la escaladarea asta. Nu am motive sa ii apar pe acești oameni, dimpotriva, avand in vedere istoria mea conflictuala cu ei, dar statul de drept se apara doar cu mijloacele statului de drept, și de la dosarul cu referendumul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Sociologul Alina Mungiu Pippidi, cunoscut ca un critic aspru al PSD, spune într-un interviu acordat TVR ca nu îi plac dosarele lui Dragnea și Tariceanu. ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern în strada, când prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa.…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut…

- Camera Deputaților a schimbat trei cuvinte din legea finanțarii partidelor. In 2018, formațiunile parlamentare vor primi de la bugetul de stat mai mulți „bani de buzunar” decat au incasat in ultimii zece ani la un loc

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- In 2005, dupa ce Traian Basescu a ajuns președintele Romaniei, s-a instaurant o a doua ”frație a Securitații”, de inspirație externa, cu ajutorul oamenilor lui George Soros, a declarat consultantul politic Cozmin Gușa, la Realitatea TV.Exista o umbra a fostei Securitați in zona de poliție…

- Primaria Sectorului 1, alte 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat luni, 18 decembrie, alocarea a inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Hotararea a fost adoptata cu votul consilierilor PSD și PNL. Reamintim ca la finalul…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Fostul presedinte Traian Basescu acuza actuala coalitie de guvernarea ca impinge Romania intr-o zona gri a UE si rateaza ocazia sa se pozitioneze in nucleul viitoarei Uniuni Europene, la punctele negre bifand modificarile legilor Justitiei si revolutia fiscala, potrivit Mediafax."Alianta PSD – ALDE…

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- Pana la urma tot ce este prea mult strica. Protestele probabil fac exceptie. Cu cat sunt mai multe si mai dese cu atat mai mult nu se intelege ce urmaresc. Sa presupunem ca majoritatea parlamentara, in speta PSD si ALDE, ar renunta la legile Justitiei. Asta ar insemna ca imediat protestatarii din strada…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a anunțat miercuri ca sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatații și celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei, care a dus la decesul unei persoane. Citeste…

- Acesta afirma ca incercarile USR de a bloca legile justiției i-au iritat pe membrii PSD și ALDE, inclusiv pe liderul PSD și al Camerei Deputaților Liviu Dragnea, care a parasit ședința. Potrivit News.ro, presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, primarul Capitalei, Gabriela Firea, si primarii…

- Dupa mesajul de Ziua Naționala a ambasadorului roman la Washington, George Maior, in care acesta aduce o critica subtila lui Dragnea și Tariceanu pentru raspunsul dur adresat dupa primirea comunicatului, diplomatul a fost atacat de catre fostul ministru de Externe, Andrei Marga.

- Dupa mesajul de Ziua Naționala a ambasadorului roman la Washington, George Maior, in care acesta aduce o critica subtila lui Dragnea și Tariceanu pentru raspunsul dur adresat dupa primirea comunicatului, diplomatul a fost atacat de catre fostul ministru de Externe, Andrei Marga.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Manifestațiile de 1 Decembrie s-ar putea transforma intr-un adevarat teatru de razboi politic. Dupa ce pe rețelele de socializare s-au anunțat mitinguri de protest impotriva Legilor justiției, cei de la PSD reacționeaza și se pare ca iși aduc simpatizanții la București, pentru cotrabalansa protestele…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un om de o speța JEGOASA! Un…

- Demitere de ultim moment la Ministerul Educatiei! Gabriel Liviu Ispas a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial.Citeste si: Atac FURIBUND la adresa…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a avut o reacție dura la adresa liderilor de coaliție, Dragnea și Tariceanu, dupa mesajul Departamentului de Stat al SUA, și solicita public demisiile acestora din funcțiile de președinți ai Parlamentului.„Dragnea și Tariceanu au reușit sa izoleze…

- COMUNICAT DE PRESA COMUN al președinților celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției.…

- "Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam de la un principiu constitutional fundamental, acelasi in SUA si in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,6546 lei/euro, 3,9306 lei/dolar și 4,0083 lei/franc elvetian. Astfel, moneda naționala s-a depreciat si s-a apropiat de minimul istoric in fata euro, nivel atins acum doua zile.Euro a inceput ziua la 4,64 lei, dar dupa ora 9, a…

- "Am avut o scurta sedinta de coalitie, unde printre alte subiecte am discutat despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor in doua tururi. Colegii mei din ALDE deja au facut diferite declaratii foarte clare, lipsite de echivoc, si anume ca ALDE sustine ideea de alegere…

- Numirea fostului prim-ministru Sorin Grindeanu la șefia Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), supusa la vot, la inceputul acestei luni, de Parlamentul Rom&ac...

- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, a declarat, luni, ca decizia de luni a judecatorilor, de a-l trimite la inchisoare in dosarul UTI, este "nedreapta" si o va ataca cu recurs. Citeste si: Dragnea, PRIMELE DECIZII dupa lovitura primita de la DNA. Ce a stabilit impreuna cu Tariceanu…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zilei, avand ca tema centrala o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema noilor masuri fiscale adoptate de catre Guvernul Tudose.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre decizia Guvernului de a…

- Fostul ministru Daniel Constantin sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul alegerilor de la primaria Deva reflecta situatia in care se regasesc principalele partide politice. "ALDE, PMP și USR nu au contat in aceste alegeri", mai spune Constantin. Citeste si: Reacția…

- In motivare, CCR sublineaza faptul ca prin refuzul Laurei Codruța Kovesi de a se duce la Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009, șefa DNA incalca ”autoritatea Parlamentului”. Mai mult, CCR arata in motivare ca documentele pe care Kovesi le-a trimis Comisiei in ceea ce privește prezența ei…

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.

- Iulia Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curți de Casatie si Justitie, intervine in procedura de modificare a legilor justitiei. Aceasta le solicita președinților celor doua camere ale Parlamentului sa trimita proiectul de modificare a celor trei legi inapoi la Ministerul Justiției, pentru finalizarea…

- Continua evenimentele prilejuite de Ziua Armatei Romane. Atat seful statului, cat presedintii celor doua Camere, premierul, precum si ministrii Apararii si Internelor, Patriarhul Daniel, dar si alte oficialitati militare participa, la momentul de fata, la un ceremonial desfasurat la Mormantul Ostasului…

- Intrebarea care ar trebui sa preocupe zilele acestea toți romanii este una foarte simpla. Este vital sa ne punem cu toții aceasta intrebare, pentru a ințelege pericolul uriaș, iminent, care paște Romania. Pericolul vine prin legile Justiției pe care infractorul Dragnea și inculpatul Tariceanu vor sa…

- 529 de detinuti au fost eliberati din penitenciarele din Romania in prima zi de aplicare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Legea a fost…

- "Ma bucur ca cei de la BNR au inteles ca tot ceea ce inseamna acolo baza sportiva trebuie sa revina sportului. In Comisia economica am decis sa promovam o lege de compensare prin care BNR va ceda acele terenuri. Datele tehnice urmeaza sa fie analizate de catre un grup de lucru format din reprezenatati…

- Tariceanu și Dragnea ar fi plecat cu aceeași mașina spre locația unde va avea loc intalnirea dintre cei trei. Potrivit sursei citate, intrevederea are loc dupa ce liderii coaliției au avut o discuție de aproximativ o ora. Cei trei ar incerca sa gaseasca o soluție de inlocuire a lui…

- Liderii PSD și ALDE se pregatesc pentru o noua ședința a coaliției, care va avea loc luni, la care trebuie sa decida soarta mai multor proiecte importante, printre care și Legile Justiției.Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose risca sa fie DEMIS! Un ministru greu e in CONFLICT cu premierul…

- Tariceanu a fost ales de Dragnea pe post de matușa Tamara sau de bunica Anei Maria Patru. Dupa ce a realizat cât e de senil, Dragnea l-a pus sa semneze pe CACPT ca e moștenitorul insulei Belina cu tot cu Dunare și Arcul de Triumf. Totul s-a întâmplat la o ședința comuna PSD-ALDE,…